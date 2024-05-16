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۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۳:۱۷

با حضور خادمان رضوی؛

۸ زندانی جرایم غیر عمد در دزفول آزاد شدند

۸ زندانی جرایم غیر عمد در دزفول آزاد شدند

دزفول- همزمان با حضور کاروان خدام امام رضا (ع) در دزفول، هشت زندانی جرایم غیرعمد ندامتگاه این شهرستان آزاد شدند و به کانون گرم خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان خدام اعزامی از حرم امام رضا (ع) که به مناسبت دهه کرامت در استان خوزستان حضور یافته‌اند، به ندامتگاه شهرستان دزفول رفتند و با زندانیان دیدار کردند.

خادمان حرم امن امام رضا (ع) از بندهای این ندامتگاه بازدید و با حمل پرچم گنبد ملکوتی حرم منور امام رئوف، فضایی سرشار از عطر رضوی را ایجاد کردند.

در این بازدید به برکت حضور خادمان امام رضا (ع) زمینه آزادی هشت زندانی جرایم غیرعمد در زندان دزفول با مبلغی بیش از ۱۰ میلیارد ریال فراهم شد.

همچنین خادم‌های آستان قدس رضوی بسته‌های معیشتی را میان سربازان ندامتگاه توزیع کردند و مقرر شده به قید قرعه ۲ خانواده از سربازان زندانی متأهل برای زیارت امام رضا (ع) راهی مشهد شوند.

کد مطلب 6108650

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