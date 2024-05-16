تعرض به دریای خزر و ساحل مایه نگرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه پنجشنبه شب در نشست نخبگان در عباس آباد تشدید قاچاق چوب، سیلاب، پسماند و جاده‌های کم عرض را از چالش‌های مهم مازندران ذکر کرد و خواستار برنامه ریزی برای حل این مشکلات شد.

سلاجقه با بیان اینکه مازندران به دلیل گردشگری بودن با چالش‌های ترافیک نیز مواجه است، گفت: دولت برای حل این مشکلات اعتبار ویژه اختصاص می‌دهد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هجوم و مهاجرت برای سکونت در سواحل استان‌های شمالی را خطر جدی دانست و گفت: تغییرات اقلیمی و بارش‌های سیل آسا، دامنه خزر را نیز در برگرفته است.

وی گفت: تغییرات اقلیمی و تعرض به دریای خزر برای تصرف ساحل تبعات جبران ناپذیری دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.