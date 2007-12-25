نسل جدید نیروگاه های هسته ای تهدید می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین با اعلام این مطلب در ادامه به نقل از کارشناسان هسته ای اتحادیه اروپا نوشت : نسل جدید نیروگاه های هسته ای می توانند صدها تن پلوتونیوم مورد نیاز برای استفاده در تسلیحات هسته ای را تولید کنند و از همین رو باید سوختهای مصرف شده در این نیروگاه ها را در مکانی امن که امکان دستیابی تروریستها به آن وجود نداشته باشد، نگهداری کرد.

بر همین اساس، سوخت هسته ای مصرف شده در نیروگاه های هسته ای انگلیس در منطقه "کامبریا"و در نقطه ای که توسط سیمهای خاردار محفوظ شده و سه حلقه امنیتی به دورآن وجود داشته و در تمام طول 24 ساعت شبانه روز، گشتیهای امنیتی از آن محافظت می کنند، نگهداری می شوند. سوختهای مصرف شده توسط نیروگاه های هسته ای انگلیس از 50 سال قبل تا کنون در این منطقه نگهداری می شوند.

به نوشته گاردین،در ابتدا از پلوتونیوم تولید شده در نیروگاه ها برای ساخت تسلیحات هسته ای استفاده می شد، اما در سالهای اخیر از این ماده برای راه اندازی برنامه "راکتور اروپا" استفاده می شود، اما با این حال این نکته وجود دارد که این پلوتونیومها برای سالیان دراز بدون استفاده در نقطه ای انبار شده بودند و همین امر سبب انتقاد برخی مقامهای اروپایی از مقامهای انگلیسی شده، زیرا این امکان وجود داشت که تروریستها با هدف به دست آوردن پلوتونیوم، حملاتی را به مرکز نگهداری سوختهای مصرف شده در نیروگاه های هسته ای به راه اندازند.



به نوشته گاردین، انگلیس تا کنون میلیاردها دلار را برای افزایش ضرایب امنیتی نیروگاه ها و مخازن نگهداری سوختهای مصرف شده در این نیروگاه ها هزینه کرده، اما با این حال هنوز هم باید ضرایب امنیتی را در نیروگاه های هسته ای و مکانهایی که سوخت های مصرف شده در نیروگاه های هسته ای در آنها نگهداری می شود، افزایش داد.