250 برنامه توسط روحانیون مستقر و هجرت در مشهد برگزار می شود

حجت الاسلام علی اسدی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اعلام فعال شدن دبیرخانه ستاد های بزرگداشت غدیر در شهرستانها توسط اداره تبلیغات اسلامی افزود: برنامه ریزی جهت اعزام 200 مبلغ در شب عید غدیر به مناطق مختلف، اعزام 50 مبلغ به شهرستانهای استان به ویژه مناطق تلفیقی( اهل سنت و شیعه) ، اجرای گفتمان های دینی با موضوع امامت و رهبری به مناسبت هفته ولایت، بخشی از برنامه های هفته ولایت استان است.

جانشین دبیر ستاد غدیر استان گفت: روحانیون مستقر و طرح هجرت در روستاها، هماهنگی با شورای هیئت مذهبی در برپایی مسابقه ( بر ساحل غدیر) تهیه و توزیع جزوه ویژه غدیر و توزیع آن بین مبلغین، مبلغات و چهره های علمی، چاپ پوستر ویژه غدیر و توزیع آن در سراسر استان از دیگر برنامه هایی است که در هفته غدیر انجام می شود.

وی تصریح کرد: هماهنگی جهت صدور مجوز برپایی ایستگاههای صلواتی در هفته غدیر با نهادهای مختلف از جمله شهرداری، فعال سازی وب سایت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی جهت انعکاس محتویات و مطالب متناسب با غدیر، افتتاح دوره های آموزشی ویژه مزدوجین درسه نقطه شهر با عنوان ( یاسهای زندگی)، برگزاری دوره آموزشی نهج البلاغه جهت بسیجیان خواهر اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و ایجاد هماهنگی با شورای هیئت مذهبی جهت فعال سازی این هیئت درهفته بزرگداشت غدیر از برجسته ترین برنامه های این اداره در هفته غدیر است.