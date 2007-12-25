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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۵۹

250 برنامه توسط روحانیون مستقر و هجرت در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلغات اسلامی خراسان رضوی گفت: 250 برنامه تبلیغی توسط روحانیون مستقر و طرح هجرت در هفته غدیر برگزار می شود .

حجت الاسلام علی  اسدی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اعلام فعال شدن دبیرخانه ستاد های بزرگداشت غدیر در شهرستانها توسط اداره تبلیغات اسلامی افزود: برنامه ریزی جهت اعزام 200 مبلغ در شب عید غدیر به مناطق مختلف، اعزام 50 مبلغ به شهرستانهای استان به ویژه مناطق تلفیقی( اهل سنت و شیعه) ، اجرای گفتمان های دینی با موضوع امامت و رهبری به مناسبت هفته ولایت، بخشی از برنامه های هفته ولایت استان است.

جانشین دبیر ستاد غدیر استان گفت: روحانیون مستقر و طرح هجرت در روستاها، هماهنگی با شورای هیئت مذهبی در برپایی مسابقه ( بر ساحل غدیر) تهیه و توزیع جزوه ویژه غدیر و توزیع آن بین مبلغین، مبلغات و چهره های علمی، چاپ پوستر ویژه غدیر و توزیع آن در سراسر استان از دیگر برنامه هایی است که در هفته غدیر انجام می شود.

وی تصریح کرد: هماهنگی جهت صدور مجوز برپایی ایستگاههای صلواتی در هفته غدیر با نهادهای مختلف از جمله شهرداری، فعال سازی وب سایت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی جهت انعکاس محتویات و مطالب متناسب با غدیر، افتتاح دوره های آموزشی ویژه مزدوجین درسه نقطه شهر با عنوان ( یاسهای زندگی)، برگزاری دوره آموزشی نهج البلاغه جهت بسیجیان خواهر اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و ایجاد هماهنگی با شورای هیئت مذهبی جهت فعال سازی این هیئت درهفته بزرگداشت غدیر از برجسته ترین برنامه های این اداره در هفته غدیر است.

 

کد مطلب 610877

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