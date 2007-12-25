واکنش حماس به تهدیدهای اسرائیل علیه هنیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان چاپ امارات متحده عربی،"خلیل ابولیله" گفت : ما تهدیدهای رژیم صهیونیستی را جدی می گیریم؛ دشمن صهیونیست اقدامات تجاوزکارانه برضد ملت فلسطین را ادامه می دهد و من معتقدم این اقدامات متوقف نخواهد شد و ما باید از خودمان دفاع کنیم و به مقاومت بر ضد رژیم صهیونیستی ادامه دهیم،زیرا این حق طبیعی ما به شمارمی رود.

وی در ادامه بر مخالفت حماس با آتش بس یا تماس با طرف اسرائیلی در این باره تاکید و تصریح کرد: سخن گفتن درباره آتش بس در سایه تجاوزات اسرائیل امکانپذیر نخواهد بود.

لازم به ذکر است منابع اسرائیلی به نقل از ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند که دوره اسماعیل هنیه به پایان رسیده است و وی در اسرع وقت ترور خواهد شد.