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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۵۲

واکنش حماس به تهدیدهای اسرائیل علیه هنیه

واکنش حماس به تهدیدهای اسرائیل علیه هنیه

یکی از نمایندگان جنبش حماس در مجلس قانونگذاری در فلسطین در واکنش به تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی برای ترور نخست وزیر دولت منتخب فلسطین اعلام کرد که حماس تهدیدهای این رژیم را جدی خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان چاپ امارات متحده عربی،"خلیل ابولیله" گفت : ما تهدیدهای رژیم صهیونیستی را جدی می گیریم؛ دشمن صهیونیست اقدامات تجاوزکارانه برضد ملت فلسطین را ادامه می دهد و من معتقدم این اقدامات متوقف نخواهد شد و ما باید از خودمان دفاع کنیم و به مقاومت بر ضد رژیم صهیونیستی ادامه دهیم،زیرا این حق طبیعی ما به شمارمی رود.

وی در ادامه بر مخالفت حماس با آتش بس یا تماس با طرف اسرائیلی در این باره تاکید و تصریح کرد: سخن گفتن درباره آتش بس در سایه تجاوزات اسرائیل امکانپذیر نخواهد بود.

لازم به ذکر است منابع اسرائیلی به نقل از ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند که دوره اسماعیل هنیه به پایان رسیده است و وی در اسرع وقت ترور خواهد شد. 

کد مطلب 610882

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