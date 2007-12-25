به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "پرونده مختومه نیست" برای گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما تولید می‌شود و داستان آن درباره سرگرد امیری است که مدتی پیش همسرش به طرز مشکوکی کشته شده است. از سوی دیگر قتلی شبیه قتل همسرش اتفاق می‌افتد و ...

در "پرونده مختومه نیست" حمیدرضا پگاه، الهام پاوه‌نژاد، ناصر فخری، نفیسه روشن، رامین راستاد و اسماعیل سلطانیان به ایفای نقش می‌پردارند. به گفته خوشبخت این فیلم تلویزیونی در اجرا پیچیده و متفاوت از دیگر کارهای پلیسی است که از تلویزیون پخش می‌شود.

طرح فیلم تلویزیونی "پرونده مختومه نیست" را نویسنده‌ای دیگر ارائه داده و خوشبخت فیلمنامه را شخصا نوشته و فیلم را هم تدوین می‌کند. از فیلم‌های قبلی وی می‌توان به "وقت اضافه"، "خشم و قضاوت"، "پیگرد" و "جای او دیگر خالی نیست" را نام برد.