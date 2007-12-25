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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۵۲

پرونده خوشبخت امروز مختومه می‌شود

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "پرونده مختومه نیست" به کارگردانی مهرداد خوشبخت امروز به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "پرونده مختومه نیست" برای گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما تولید می‌شود و داستان آن درباره سرگرد امیری است که مدتی پیش همسرش به طرز مشکوکی کشته شده است. از سوی دیگر قتلی شبیه قتل همسرش اتفاق می‌افتد و ...

در "پرونده مختومه نیست" حمیدرضا پگاه، الهام پاوه‌نژاد، ناصر فخری، نفیسه روشن، رامین راستاد و اسماعیل سلطانیان به ایفای نقش می‌پردارند. به گفته خوشبخت این فیلم تلویزیونی در اجرا پیچیده و متفاوت از دیگر کارهای پلیسی است که از تلویزیون پخش می‌شود.

طرح فیلم تلویزیونی "پرونده مختومه نیست" را نویسنده‌ای دیگر ارائه داده و خوشبخت فیلمنامه را شخصا نوشته و فیلم را هم تدوین می‌کند. از فیلم‌های قبلی وی می‌توان به "وقت اضافه"، "خشم و قضاوت"، "پیگرد" و "جای او دیگر خالی نیست" را نام برد.

کد مطلب 610890

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