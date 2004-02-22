  1. سیاست
  2. سایر
۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۹:۱۴

از مجموع 792 صندوق

تعداد آراي شمارش شده حوزه انتخابيه تهران به 294 هزار راي رسيد

براساس آخرين آمار از انتخابات دوره هفتم مجلس در حوزه انتخابيه تهران ، ري ، شميرانات و اسلامشهر از مجموع 792 صندوق 294 هزار و 151 راي كسب شده است.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر مستقر در فرمانداري تهران با شمارش اين تعداد آرا
1- غلامعلي حداد 117783
2- احمد توكلي 102650
3- اميررضا خادم  91436
4- محمدمهدي طباطبايي شيرازي 85847
5- احمد احمدي 81494 
6- حسين مظفر 76704
7- نفيسه فياض بخش 75070 
8- محمد خوش چهره جمالي 74676
9- سعيد ابوطالب 74267
10- عماد افروغ 73603 حائز اكثريت آرا شدند .
بر اساس اين گزارش افراد ذيل نيز به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند :
11- داود دانش جعفري 72008
12- عليرضا زاكاني 68913
 13- لاله افتخاري 68543
14- حسين شيخ الاسلام 68429 
15- عباسعلي اختري 67408
 16- الهام امين زاده 67108
17- فاطمه آليا 66588
18- حسين نجابت 66372
19- فضل الله موسوي 66303
20- سيدعلي رياض 65098
21- حميدرضا كاتوزيان 64539
22- الياس نادران 64447
23- فاطمه رهبر 63561
24- پرويز سروري 62403
25- غلامرضا مصباحي مقدم 62294 
26- منوچهر متكي 62228
27- حسين فدايي آشتياني 61506
28- مهدي كوچك زاده 61292
29- زينب كدخدا 58121
30- علي عباسپور تهراني فرد 54583
31- مهدي كروبي 35930
32- حسن غفوري فرد 29785 
33- عليرضا محجوب 27463
34- مجيد انصاري 26756
35- سهيلا جلودارزاده 24244
36- جميله كديور 18465
37- علي عباسپور تهراني اصل 17715
38- سيدمحمود دعايي 11815
 39- حسين ميرمحمدي صادقي 11235
40- الهه راستگو 10658

کد مطلب 61090

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها