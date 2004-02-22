به گزارش خبرنگار سياسي مهر مستقر در فرمانداري تهران با شمارش اين تعداد آرا
1- غلامعلي حداد 117783
2- احمد توكلي 102650
3- اميررضا خادم 91436
4- محمدمهدي طباطبايي شيرازي 85847
5- احمد احمدي 81494
6- حسين مظفر 76704
7- نفيسه فياض بخش 75070
8- محمد خوش چهره جمالي 74676
9- سعيد ابوطالب 74267
10- عماد افروغ 73603 حائز اكثريت آرا شدند .
بر اساس اين گزارش افراد ذيل نيز به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند :
11- داود دانش جعفري 72008
12- عليرضا زاكاني 68913
13- لاله افتخاري 68543
14- حسين شيخ الاسلام 68429
15- عباسعلي اختري 67408
16- الهام امين زاده 67108
17- فاطمه آليا 66588
18- حسين نجابت 66372
19- فضل الله موسوي 66303
20- سيدعلي رياض 65098
21- حميدرضا كاتوزيان 64539
22- الياس نادران 64447
23- فاطمه رهبر 63561
24- پرويز سروري 62403
25- غلامرضا مصباحي مقدم 62294
26- منوچهر متكي 62228
27- حسين فدايي آشتياني 61506
28- مهدي كوچك زاده 61292
29- زينب كدخدا 58121
30- علي عباسپور تهراني فرد 54583
31- مهدي كروبي 35930
32- حسن غفوري فرد 29785
33- عليرضا محجوب 27463
34- مجيد انصاري 26756
35- سهيلا جلودارزاده 24244
36- جميله كديور 18465
37- علي عباسپور تهراني اصل 17715
38- سيدمحمود دعايي 11815
39- حسين ميرمحمدي صادقي 11235
40- الهه راستگو 10658
از مجموع 792 صندوق
تعداد آراي شمارش شده حوزه انتخابيه تهران به 294 هزار راي رسيد
براساس آخرين آمار از انتخابات دوره هفتم مجلس در حوزه انتخابيه تهران ، ري ، شميرانات و اسلامشهر از مجموع 792 صندوق 294 هزار و 151 راي كسب شده است.
به گزارش خبرنگار سياسي مهر مستقر در فرمانداري تهران با شمارش اين تعداد آرا
نظر شما