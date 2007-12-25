چهارمین اجلاس هیئت رئیسه وابا با حضور مشحون برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این چهارمین اجلاس هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) از زمان برگزاری انتخابات این فدراسیون است که طی آن محمود مشحون به عنوان نایب رئیس وابا انتخاب شد.

چهارمین اجلاس هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) که اولین اجلاس وابا در سال نو میلادی محسوب می شود 25 دی ماه (15 ژانویه) در دمشق تشکیل می شود.

درجریان این نشست دو روزه کلیه برنامه های اجرایی شامل مسابقات باشگاهی و ملی درمنطقه غرب آسیا که دراجلاس قبلی هم درمورد آنها بحث و تبادل نظر شد مجددا بررسی می شود تا تصمیم نهایی درمورد آنها اتخاذ شود.

همچنین تعیین بودجه برای هریک ازکمیته های فعال درفدراسیون بسکتبال غرب آسیا از دیگر محورهای گفتگوی اعضای هیئت رئیسه وابا است.