مجلس به دو فوریت ابقاء شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رای داد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی روز سه‌شنبه به بررسی دو فوریت طرح تعیین وضعیت، ابقا و اصلاح شوراهای عالی پرداختند و دو فوریت آن را با‪ ۱۴۲‬رای موافق، ‪ ۲۶‬رای مخالف ‪ ۱۴‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۱۹۹‬نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابقا می‌شود و رئیس جمهور رییس این شورا و وزیر علوم نایب رئیس آن خواهد بود.

شورای عالی فناوری اطلاعات نیز ابقا می‌شود و شورای عالی فضایی، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک با تمام وظایف و اختیارات در شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام می‌شود.