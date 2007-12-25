مجلس به دو فوریت ابقاء شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رای داد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی روز سهشنبه به بررسی دو فوریت طرح تعیین وضعیت، ابقا و اصلاح شوراهای عالی پرداختند و دو فوریت آن را با ۱۴۲رای موافق، ۲۶رای مخالف ۱۴رای ممتنع از مجموع ۱۹۹نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابقا میشود و رئیس جمهور رییس این شورا و وزیر علوم نایب رئیس آن خواهد بود.
شورای عالی فناوری اطلاعات نیز ابقا میشود و شورای عالی فضایی، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک با تمام وظایف و اختیارات در شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام میشود.
