مذاکرات سه کشور درباره اعطای کمکهای انرژی به کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امورخارجه کره جنوبی امروز اعلام کرد سه کشور مذاکرات مشروحی درباره ارسال نخستین محموله کمکهای جایگزین نفت توسط چین به کره شمالی داشتند.

طبق توافقنامه هسته ای فوریه گذشته که در چارچوب مذاکرات شش جانبه بین کره شمالی، کره جنوبی، آمریکا، روسیه، چین و ژاپن منعقد شد کره شمالی پذیرفت در برابردریافت یک میلیون تن نفت یا معادل آن و نیز مشوقهای سیاسی دیگر، برنامه هسته ای خود را کنار گذارد.

کره جنوبی، چین، آمریکا و روسیه قبول کرده اند 450 هزار تن نفت و معادل 500 هزار تن نفت از کمکهای دیگر به کره شمالی اعطا کنند. در مقابل کره شمالی قول داده تا پایان سال جاری میلادی نیروگاه هسته ای یونگ بیون خود را غیرفعال کرده و تمام برنامه هسته ای خود را اظهار کند.

کره جنوبی تا کنون 50 هزار تن نفت و پنج هزارو یکصد تن ورقهای فولاد به کره شمالی داده است.

عملیات غیرفعال سازی تاسیسات یونگ بیون با نظارت کارشناسان آمریکایی در حال پیشرفت است، اما به دلیل خودداری کره شمالی از توضیح درباره برنامه غنی سازی اورانیوم ادعایی آمریکا، انتظار نمی رود تا پایان سال جاری میلادی مرحله اظهار برنامه هسته ای این کشور انجام شود.

ژاپن نیز گرچه عضوی از مذاکرات شش جانبه است، اما از مشارکت در اعطای کمکها به کره شمالی به دلیل حل نشدن مسئله گروگانگیری اتباع این کشور توسط پیونگ یانگ خودداری کرده است.