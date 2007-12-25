فعالیت احزاب کشور را از خطر مصون می دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد صدر، معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات که روز گذشته در نشست هفتگی حزب جوانان ایران اسلامی با موضوع ارزیابی سیاست خارجی دولت نهم سخن می گفت، اظهار داشت: چون در سیستم چند حزبی به مردم قدرت انتخاب داده می شود، بخش زیادی از خواسته های مردم تامین می گردد و به همین علت، پدیده هایی چون تغییر نظام سیاسی و انقلاب به وقوع نخواهند پیوست، به این ترتیب کسانی که طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند باید از حضور و فعالیت گسترده احزاب مختلف حمایت کنند تا بقای نظام جمهوری اسلامی ایران تضمین شود.

وی افزود : اگر کسی بخواهد کشور با خطر مواجه نشود باید از حضور احزاب حمایت کند و بستر فعالیت آزاد آنها را فراهم سازد.

صدر همچنین به تعریف مفهوم سیاست خارجی پرداخت و گفت: سیاست خارجی عبارت است از مدیریت و تنظیم مناسبات و روابط با کشورها، سازمان ها و مجامع بین المللی به منظور تامین منافع ملی، توسعه همه جانبه، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور.

معاون وزیر خارجه سابق کشورمان با بیان اینکه هر دولتی که سر کار می آید دارای استراتژی مشخص خود است، افزود: در دولت گذشته، با توجه به تجربه جنگ 8 ساله یکی از مهمترین استراتژی های دولت خاتمی جلوگیری از تحمیل جنگ مجدد به کشور بود و در کنار آن برای پیشبرد این استراتژی کسب وجاهت بین المللی و مقابله با انزوای سیاسی به منظور تامین امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت.

وی گسترش روابط با کشورها و مجامع بین المللی را یکی دیگر از این استراتژی های دولت عنوان کرد و ادامه داد: تلاش های آقای خاتمی و دولت اصلاحات به ارائه چهره منطقی و رحمانی از اسلام و نفی خشونت و تروریسم و نفی سوء استفاده از ادیان الهی منجر شد و این مسئله پس از 11 سپتامبر نمود بیشتری یافت و موجب شد تا غرب اسلام را تنها بن لادن و بن لادنیسم نداند.

صدر استراتژی دیگر دولت اصلاحات را تبدیل تهدیدات به فرصت ها و جلوگیری از تحریم های بین المللی عنوان کرد و افزود: در این راستا استراتژی تاکید بر گفتگو و مذاکره و استفاده از راه های مسالمت آمیز مورد تاکید و توجه قرار داشت.

معاون وزیر خارجه سابق کشورمان با انتقاد از آنچه نگاه عوامانه دولت نهم به سیاست خارجی می خواند، گفت: این موضوع باعث شده دولت نهم نوعی رسالت جهانی برای خود با هدف هدایت دیگر کشورها قائل باشد که این امر فراتر از توانمندی های کشور است.

وی با انتقاد از نامه نگاری رئیس جمهور با سران کشورهای اروپایی و آمریکا، ادامه داد: ارسال نامه های بی جواب از سوی رئیس جمهور برای بوش، مرکل و سارکوزی در این راستا قابل تفسیر است و آنجا که رئیس دولت از ضرورت تغییر و اصلاح ساختار جهانی و اداره دنیا سخن می گوید این موضوع شفاف تر می شود.

صدر با بیان اینکه در دولت نهم شناخت صحیحی از محیط بین الملل وجود ندارد، افزود: برخی اظهارات و مواضع همچون پیشنهاد فرستادن ناظران انتخاباتی از ایران برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا و یا ابراز عدم نگرانی از فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای منطقه خلیج فارس، با این توجیه که اعراب خلیج فارس برادران مسلمان ما هستند حاکی از عدم شناخت رئیس جمهور و دولت نهم از محیط بین المللی دارد.

معاون وزیر خارجه سابق کشورمان همچنین با اشاره به پیشنهادات رئیس دولت به اجلاس سران اوپک و شورای همکاری خلیج فارس و واکنش ها به آن گفت: رد پیشنهاد تغییر ارز اوپک و نوع واکنش سران اوپک به پیشنهاد ایران نشان داد که پیشنهادات رئیس جمهور بدون شناخت صحیح از مناسبات بین المللی و بدون بهره گیری از نظر کارشناسان تدوین شده است.

به گفته وی امیر عبدالله در واکنش به اظهارات احمدی نژاد در اجلاس رسمی سران اوپک گفته که این سازمان همواره خردمندانه و با میانه روی حرکت کرده است و این جمله در ادبیات دیپلماتیک بسیار توهین آمیز تلقی می شود چرا که معنای نابخردی و تندروی دولت ایران از آن برداشت می شود.

صدر در پایان این نشست حضور رئیس جمهور در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بیانیه گستاخانه شورای همکاری خلیج فارس و در نهایت مصاحبه دبیر کل شورا مبنی بر لزوم بازگرداندن جزایر سه گانه ایرانی به امارات به عنوان شرط بررسی پیشنهادات ایران، نشان داد که نه تنها سفرهای رئیس جمهور همچنان بدون دستاورد است بلکه با توجه به عدم تحلیل شرایط موجود و تنزل جایگاه و نقش وزارت امور خارجه ما شاهد زیر سئوال رفتن شان و احترام کشور در عرصه بین المللی هستم.