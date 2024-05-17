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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۱۵

امام جمعه سبزوار: 

یکی از راه‌های افزایش جمعیت گسترش ازدواج‌های آسان است

یکی از راه‌های افزایش جمعیت گسترش ازدواج‌های آسان است

سبزوار- امام جمعه سبزوار با توصیه به دانشگاهیان و خیران گفت: یکی از راه‌های افزایش جمعیت گسترش ازدواج‌های آسان است که باید به آن توجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامرضا مغیسه در خطبه‌های نماز جمعه ظهر امروز سبزوار با اظهار اینکه مساله افزوده شدن جمعیت در کشور امری ضروری است، اظهار کرد: با همین رویه ۳۰ سال دیگر جمعیت ایران پیر می‌شود و در حالی که جوانی برای کمک به والدین وجود ندارد جوانان‌امروزی در سن پیری مجبور هستند راهی خانه سالمندان شوند.

خطیب جمعه سبزوار با اشاره به اینکه یکی از راه‌های افزایش جمعیت گسترش ازدواج‌های آسان است، افزود: به تعبیر رهبری مانند دوران گذشته خیران و معتمدین با معرفی دختران و پسران به همدیگر در پیدا کردن گزینه مناسب همسری کمک کنند تا ازدواج‌ها زودتر انجام شود و سال‌های زیادی توسط برخی جوانان برای پیدا کردن گزینه مناسب ازدواج صرف نشود.

وی با توصیه به خیران برای راه اندازی پویش همسریابی افزود: با توسعه مراکز همسریابی برای جوانان در پیدا کردن فرد موردنظرشان کمک کنید و زمان ازدواج‌ها را برای جوانان از پنج سال زمان همسریابی کاهش دهید.

کد مطلب 6109105

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