۴ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۳۳

/ اختصاصی مهر /

ادامه فعالیت اساتید دانشگاه پیام نور منوط به کسب نمره ارزشیابی شد

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: ارزشیابی اساتید دانشگاه پیام نور تهران انجام می شود و از فعالیت اساتیدی که نمره لازم را کسب نکنند جلوگیری خواهد شد.

دکتر سید علی اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرم ارزشیابی اساتید با در نظر گرفتن شاخصهایی نظیر میزان فعالیت اساتید در کلاس، چگونگی نحوه انتقال مطالب و ارائه محتوای درسی میان دانشجویان توزیع شد و بر اساس ارزشیابی که دانشجویان انجام داده اند به اساتید نمره تعلق می گیرد.

وی اضافه کرد: اگر استادی بر اساس فرم ارائه شده شرایط تدریس را نداشته و نمره لازم را کسب نکند از فعالیت وی در دانشگاه جلوگیری خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران در خصوص جمعیت مازاد کلاسهای فراگیر گروه آموزشی علوم انسانی گفت: کلاسهای درسی هر گروه آموزشی نباید از 30 یا 40 نفر بیشتر باشد و اگر تعداد دانشجویان در این کلاسها مازاد بر این تعداد است به علت میهمان شدن برخی از دانشجویان برای استفاده از کلاس درسی است.

وی ادامه داد: بر همین اساس سیستم نظارتی راه اندازی شده تا دانشجویان بیشتر از سقف مجاز در کلاسها شرکت نکنند.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
