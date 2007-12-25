دست و پا بسته نیستیم / پرسپولیس با یک باخت وارد بحران نمی شود

منصور پورحیدری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی با پرسپولیس یکی از دشوارترین دیدارهای ما بود، از آن جهت که قرار بود با یکی از بهترین تیم های فصل جاری لیگ برتر بازی کنیم، تیمی منسجم که توانایی های زیادی دارد و در حال حاضر صدرنشین لیگ برتر است.

وی با اشاره به اینکه تیم فوتبال پاس همدان تدابیر لازم را برای غلبه بر پرسپولیس اندیشیده بود، افزود: بگوویچ و دستیارانش به خوبی تیم فوتبال پرسپولیس را آنالیز کرده بودند به همین خاطر فرصت بازیسازی به این تیم را ندادیم و از سوی دیگر با ضربه زدن به نقاط ضعف آنها به نتیجه مورد نظر دست یافتیم.

مدیرفنی تیم فوتبال پاس همدان با ابراز رضایت از روند صعودی این تیم گفت: تیم ما با استفاده از نیروی جوانی و انگیزه بالای بازیکنان در نتیجه گیری تداوم داشته و 10 بازی را بدون شکست پشت سر گذاشته است. این نشان دهنده توانایی بالای تیم ماست و اینکه می توان به موفقیت این تیم در آینده امید بست.

پورحیدری از غافلگیری بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس مقابل تیم منسجم پاس یاد کرد و افزود: با برنامه ریزی خوب مربیان تیم پرسپولیس فرصت استفاده از توانایی های خود را پیدا نکرد. بازیکنان پرسپولیس که انتظار چنین وضعیتی را نداشتند عصبی شده و روی به بازی فیزیکی آوردند که حاصل آن اخراج 4 بازیکن بود.

وی با ابراز امیدواری از روند صعودی تیم فوتبال پاس همدان در نیم فصل دوم لیگ برتر یاد کرد و گفت: ما با شرایطی خوب به تعطیلات نیم فصل می رویم. تکرار موفقیت های نیم فصل اول در نیم فصل دوم دور از دسترس نیست و بازیکنان ما ثابت کرده اند که توانایی این کار را دارند.

مدیرفنی تیم فوتبال پاس همدان در پاسخ به این سئوال که "آیا امکان دارد پرسپولیس با شکست مقابل پاس بحران زده شود؟"، گفت: پرسپولیس تیم بزرگی است که بازیکنان بزرگی دارد. قطعا این تیم با قابلیت های که دارد نباید با یک شکست فرم ایده ال خود را از دست بدهد. بازیکنان پرسپولیس باید متوجه این باشند که در فوتبال باخت هم هست و خود را مهیای بازی های آینده کنند.

وی در خاتمه تصریح کرد: غلبه بر پرسپولیس روحیه ما را برای ادامه راه در جام خذفی تقویت کرد. همانطور که پیش از این نیز گفته ام هدف ما صعود تا مراحل بالایی جام حذفی است، تا جائیکه جدول و حریفان به ما فرصت صعود بدهند.