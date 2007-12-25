مخالفت مجلس با فوریت تمدید زمان اجرای قانون حفاظت از جنگل ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز مجلس بررسی دو فوریت طرح و تمدید زمان اجرا ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها را در دستور کار خود قرار دادند و با دو فوریت آن مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس با 88 رای موافق، 59 رای مخالف، 21 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاصر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد ونمایندگان با 71 رای موافق، 43 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح نیز مخالفت کردند.

در صورتی که این طرح به تصویب می رسید از تاریخ تصویب آن ماده 43 اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه تمدید می شد.

طراحان این طرح معتقد بودند با توجه به اینکه زمان اجرا این قانون به پایان رسیده و بسیاری از روستائیان به دلیل عدم اطلاع رسانی به موقع اقدام به ثبت نام و ارائه درخواست ننموده اند لذا لازم است برای حل مشکل هزاران خانوار روستایی که بعضا دهها سال در اراضی تصرفی سکونت داشته و الان با مشکل مواجه گردیده اند و امکان هر گونه سرمایه گذاری و ساخت مسکن از آنان سلب گردیده و لذا دو فوریت این طرح تصویب شود و زمان اجرای ماده 34 تمدید شود.