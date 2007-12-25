مینیاتورهای شاملو در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه قریب به 50 مینیاتور در قالبهای تابلو و نقاشی روی چینی عرضه میشود که تکپرسوناژهایی از مکتب اصفهان با تکنیک آبرنگ و گواش و شماری نیز با تکنیک لعاب روی کاشی است و آثار به نوعی اشاره به سنن کهن ایرانی دارند.
شاملو که بیش از 30 سال است در بوردو فرانسه اقامت دارد، در هنرستان هنرهای زیبا زیر نظر محمود فرشچیان مینیاتور آموخت و پس از اخذ کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه هنرهای تزئینی نیس فرانسه این رشته را پیگیری کرد. او پیشتر نمایشگاههایی در فرانسه برپا کرده و پنجشنبه ششم دی برای نخستینبار آثارش را در ایران به معرض تماشا میگذارد.
مینیاتورهای نادر شاملو تا 13 دی روی دیوار نگارخانه شماره دو فرهنگسرای نیاوران خواهد بود و علاقمندان میتوانند هر روز از ساعت 10 تا 19 (روزهای تعطیل 14 تا 19) از آن دیدن کنند.
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