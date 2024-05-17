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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۲۹

امام جمعه موقت اهواز تأکید کرد؛

لزوم توجه به فرزندآوری و جوانی جمعیت برای جلوگیری از کاهش جمعیت

لزوم توجه به فرزندآوری و جوانی جمعیت برای جلوگیری از کاهش جمعیت

اهواز- امام جمعه موقت اهواز گفت: برای جلوگیری از کاهش جمعیت در کشور باید به موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت توجه ویژه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن حیدری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) اهواز با تبریک دهه کرامت و فرخنده میلاد حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) به ساحت مقدس امام زمان (عج) و مردم ولایتمدار استان خوزستان و نمازگزاران، گفت: وجود حضرت فاطمه معصومه (س) و امام رضا (ع) در کشور ما نعمت بزرگی است و باید قدر این نعمت‌ها را بدانیم.

وی در ادامه به روز ملی جمعیت اشاره کرد و افزود: جوانی و افزایش جمعیت دغدغه اصلی بشریت و نه تنها ایران، بلکه همه کشورهاست، بنابراین از جوانان انتظار می‌رود با ازدواج آسان و فرزندآوری به جوانی جمعیت و جلوگیری از کاهش جمعیت کمک کنند.

آیت الله حیدری در ادامه خطاب به مسؤولان گفت: البته در بحث جوانی جمعیت، تسهیلگری نقش مهمی دارد و باید مسئولان به وعده‌های خود در زمینه تأمین مسکن و اعطای وام در زمینه فرزندآوری و جوانی جمعیت عمل کرده و وعده‌ها در حد حرف باقی نماند و مردم را به فرزندآوری ترغیب کنند.

خطیب نماز اهواز در ادامه به سوم خرداد، سالروز فتح غرورآفرین خرمشهر اشاره و اضافه کرد: سوم خرداد، نماد مقاومت ایران است.

امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس به دنیا منتقل شده است، ادامه داد: در این سال‌ها قدرت شکست ناپذیر ایران را به رخ دنیا کشیده شد.

وی در خصوص موضوع عفاف و حجاب گفت: مسؤولان و مردم باید این موضوع را با جدیت پیگیری کنند، مسئله عفاف و حجاب با امر به معروف و نهی از منکر قابل حل است.

کد مطلب 6109221

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