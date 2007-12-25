فرهنگ سازی غدیر در استان علویان بر همگان واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی صبح سه شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران که به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی غدیر در ساری برگزار شد افزود: قدمت تاریخ تشیع در مازندران به هزار و 400 سال می رسد.

مسئول کنگره بین المللی غدیر مازندران با اشاره به اینکه مازندران خود را موظف و مکلف به درخشش نام علی و علویان می داند، تصریح کرد: هیچ استانی به مانند مازندران قدمت دیرینه در تاریخ تشییع ندارد.

طبرسی با بیان اینکه مازندران با برگزاری کنگره بین المللی غدیربر بالندگی و اقتدار شیعی خود خواهد افزود، یادآور شد: خصوصیت ولایی مردم مازندران اسطوره چهانی شده است.

مدیر اجرایی نخستین کنگره بین المللی غدیر و انسجام اسلامی نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به نقش بارز رسانه ها در انتقال مفاهیم و معارف قرآنی و دینی به مردم اظهار داشت: وجود مرجعیت روحانی و روحانیت مرجع در استان علوی تبار مازندران متجلی شده است.

محمد اسماعیل امامزاده با بیان اینکه فرهنگ محور اصلی و جدی حرکت توسعه ای استان است، خاطر نشان کرد: بیش از 25 جلسه به منظور برگزاری هر چه بهتر کنگره بین المللی غدیر در استان برگزار شده است.

وی با اشاره به ارسال 641 مقاله به کمیته علمی کنگره اظهار داشت: 30 مهمان خارجی در کنگره بین المللی غدیر و انسجام اسلامی حضور دارند.

مدیر کل ارشاد مازندران با اعلام اینکه 24 مقاله به عنوان مقاله برتر در کنگره قرائت خواهد شد بیان داشت: 35 مقاله برتر در کنگره مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

نخستین کنگره بین المللی غدیر و انسجام اسلامی، 12 و 13 دیماه امسال در مجتمع فرهنگی هنری ناجا در ساری برگزار می شود.