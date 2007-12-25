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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۱۳

جمعیت دامی استان همدان علیه تب برفکی واکسینه شدند

جمعیت دامی استان همدان علیه تب برفکی واکسینه شدند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان همدان گفت: در دو مرحله از مایه‌ کوبی تب برفکی در سال جاری، 100 درصد از جمعیت گاو و گوساله در دامداریهای صنعتی و مناطق پر خطر تحت پوشش مایه‌کوبی قرار گرفته اند.

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: 98 درصد تعداد گوسفند و بز عشایر و 50 درصد تعداد گوسفند و بز استان همدان تحت پوشش مایه کوبی‌ تب برفکی قرار گرفته ‌اند.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری تب برفکی اظهار داشت: تب برفکی از بیماریهای مهم جمعیت دامی کشور محسوب می‌شود که ابتلای دامها به آن علاوه بر آثار شدید دهانی، تب، کاهش تولید شیر، زخم زبان، کاهش اشتها، لاغری و زخم بین سمها را به دنبال دارد و تلفات در بین گوساله‌ ها موجب صدمات اقتصادی به دامداران می‌شود.

کریمی مخصوص خاطرنشان کرد: در سال جاری برنامه مایه‌ کوبی در دو مرحله در گاو و گوسفند و یک مرحله هم در گله‌ های گوسفند و بز استان همدان اجرا شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان عنوان کرد: در سه ماهگی اولین واکسیناسیون در گوساله‌ ها انجام می شود و 21 روز بعد واکسن راپل یا یادآور انجام می‌شود.

احمد کریمی مخصوص بیان داشت: فاز چهاردهم عملیات کنترل و پیشگیری تب برفکی در استان همدان موفق بوده است.

کد مطلب 610924

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