اجازه به بانکها برای برداشت از اموال رهنی به میزان مطالبات/ واگذاری بی ضابطه و فریب مدیران در پرونده های زمین خواری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی صبح امروز ، در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران تشکیل شوراهای حل اختلاف را یکی از اقدامات دستگاه قضائی طی 5 سال گذشته عنوان کرد و با بیان اینکه در حال حاضر 17 هزار و 100 شورای حل اختلاف در کشور فعال است افزود : در سال گذشته ، 4 میلیون و 252 هزار و 660 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده که 45 درصد آن منتهی به صلح و سازش شده و معادل 4 میلیون و 282 هزار و 740 پرونده نیز مختومه شده است.

وی توجه به صلح و سازش ، رسیدگی به پرونده ها بدون هزینه دادرسی ، حذف تشریفات در روند رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی ، کاهش حجم پرونده ها در محاکم و رسیدگی در چهارچوب مقررات عرف و با توجه به وضعیت مناطق را از اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف عنوان کرد.

سخنگوی قوه قضائیه از تجهیز دادسراها ، دادگاهها و سازمان های تابعه قوه قضائیه به سیستم رایانه ای تا پایان امسال خبر داد و گفت : دادگاهها و سازمان های تابعه قوه قضائیه از جمله دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور و سایر سازمان های وابسته به دستگاه قضائی تا پایان امسال به سیستم رایانه ای تجهیز می شوند و مردم می توانند با رمزی که در اختیار آنان گذاشته می شود از اطلاعات پرونده خود مطلع شوند.

جمشیدی از صدور بخشنامه ای در خصوص چگونگی وصول مطالبات بانک ها از مردم اشاره کرد و افزود : شورای نگهبان ماده 34 قانون ثبت را در برخی موارد مغایر موازین شرعی شناخته بود که با این وجود ف شاهد تخطی برخی بانک ها از تاکید شورای نگهبان بودیم و مردم در این زمینه با مشکل مواجه می شدند که در این راستا بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد و در آن تاکید شده تا بانک ها در حد مطالباتی که دارند مجاز هستند از اموال مردم که در رهن بانک ها است برداشت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با وضعیت پرونده موسویان گفت : پرونده موسویان به بازپرس جدید ارجاع شده و در حال حاضر در مرحله بازپرسی است و امیدواریم بازپرس در مدت زمان کوتاهی نظر خود را اعلام کند.

وی در ارتباط با گفته سخنگوی دولت در علنی برگزار شدن دادگاه موسویان گفت : در صورتیکه بنا شد پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد قاضی باید در ارتباط با علنی و یا غیر علنی برگزار شدن دادگاه نظر دهد.

جمشیدی با تاکید بر اینکه اجازه دهید قاضی بر اساس موازین قانونی به پرونده رسیدگی کند تاکید کرد : بنده و سخنگوی دولت نمی توانیم در مورد علنی و یا غیر علنی برگزار شدن دادگاه تعیین تکلیف کنیم .

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اتهامات صفارزاده و عبدی گفت : اتهاماتی که در ارتباط با این دو نفر که از سوی دادگستری استان کردستان اعلام شده ، جرائم علیه امنیت است که پرونده در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد وضعیت دانشجویان دستگیر شده گفت : در ارتباط با 3 تن از دانشجویان 2 سری اتهام مطرح بود که یکسری از اتهامات مربوط به حوزه صلاحیت رسیدگی در دادگاههای عمومی بود که پرونده در این بخش تمام شده و این افراد به 4 ماه حبس محکوم شده اند .

وی تصریح کرد : در بخش دوم که مربوط به حوزه صلاحیت در دادگاه انقلاب بوده این افراد به 2 تا 3 سال حبس محکوم و پرونده در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است.

جمشیدی همچنین در ارتباط با 5 نفری که در تجمعات اخیر دستگیر شده اند گفت : پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است .

وی به توضیحاتی در ارتباط با ریشه مفاسد اقتصادی پرداخت و افزود : هر چه نظام اقتصادی بسته تر باشد مفاسد بیشتر شکل می گیرد و این یکی از معایب نظام اقتصادی است که کشور ما در این وادی در حال گذر از اقتصاد بسته به سمت اقتصاد باز است.

وی در ادامه تصریح کرد : واگذاری بی ضابطه مدیران ، عدم مشخص نبودن محدوده زمین های دولتی ، فریب خودرن مدیران و رشوه خواری و ارتشاء از جمله عواملی است که در پرونده های زمین خواری با آنها مواجه بوده ایم.

جمشیدی ، همچنین برخی اعمال نظرها را نیز با وجود برگزاری مناقصه عاملی در جهت ایجاد مفسده عنوان کرد.

وی به تعدادی از پرونده های تشکیل شده در ارتباط با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود : طی سالهای اخیر 2 هزار و 306 پرونده در ارتباط با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که هزار و 891 فقره پرونده رسیدگی ، 415 پرونده هم اکنون در حال رسیدگی است و محکومیت 415 نفر نیز قطعی شده و 63 نفر نیز بر اساس قانون ، مشمول ماده 188 شده اند که اسامی آنان اعلام شده و بنا داریم این رویه ادامه داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین به تعدادی از پرونده های مدیران با امضاهای طلایی که پیش از این در هفته های گذشته در ارتباط با شناسایی تعدادی از آنان صحبت هایی صورت گرفته بود اشاره کرد و گفت : مدیر وقت امور حقوقی قراردادهای وزارت نفت به اتهام رشوه و پورسانت به 4 سال حبس تعزیری ، رد مال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 595 هزار دلار و یک میلیارد ریال محکوم شده است .

وی در ادامه گفت : رئیس وقت اداره فروش ایران خودرو که متهم به اخذ رشوه شده به 8 ماه حبس و انفصال از خدمت دولتی و 100 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است ، همچنین مدیر کل وقت امور بین الملل گمرک، به اتهام اخذ رشوه و حبس به 230 میلیون ریال جزای نقدی و انفصال موقت از خدمت دولتی محکوم شده است و در پرونده دیگری ، معاون یکی از شعب بانک ملت به دلیل ارتشاء و اختلاس به 5 سال حبس ، انفصال دائم از خدمت ، رد مال و جزای نقدی به مبلغ 40 میلیون ریال محکوم شده است.

وی تصریح کرد : اسامی این افراد در سایت قسط قابل مشاهده است .

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پیگیری قضایی توهینی که یکی از مداحان به شهردار تهران کرده، گفت: توهین از مصادیقی است که حق الناس محسوب می شود و از جرایم قابل گذشت است و در صورتی که شکایت مطرح شود به طور حتم در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بنده اطلاعی ندارم دکتر قالیباف شکایتی در این خصوص مطرح کرده است یا خیر اما به طور حتم در صورتی که شهردار نسبت به این موضوع شکایتی مطرح کند موظف به رسیدگی به آن هستیم.

جمشیدی در ارتباط با نحوه برخورد با پوشش نامناسب زنان گفت : اگر جرم مشهود باشد و در منظر مردم صورت گیرد قطعا ضابطان می توانند با هماهنگی قوه قضائیه اقداماتی انجام دهند اما بلافاصله باید پرونده را به همراه متهم به دادگاه ارجاع دهند ، اما در جرایم غیر مشهود ، حتما باید حکم قضائی را ضابط دریافت کند و در صورتیکه خارج از این امر اقدام کند برخورد قضائی لازم صورت خواهد گرفت.

خبرنگاری در مورد رسیدگی به مشکلات ایرانیان خارج از کشور به خصوص ورود آنان به ایران سئوال کرد و جمشیدی در پاسخ گفت : در ارتباط با ممنوع الخروج بودن تعدادی از ایرانیان خارج از کشور بررسی ها و پیگیری هایی از سوی دادستان کل کشور صورت گرفته و در راستای پیگیری سایر مشکلات همچون خدمت نظام وظیفه که برخی هموطنان ما در خارج از کشور برای ورود به کشور با آن مواجه هستند ، شورایی با حضور نماینده قوه قضائیه در وزارت امور خارجه تشکیل شده که این موارد را پیگیری می کند.

خبرنگاری در مورد اجرای حکم اعدام برای نوجوانان زیر 18 سال و اجرای حکم سنگسار با وجود تاکیدات صریح رئیس قوه قضائیه در ارتباط با عدم اجرای این احکام سئوال کرد و سخنگوی قوه قضائیه گفت : بحث اعدام در کشور ما مربوط به 2 حیطه قصاص و مواد مخدر می شود ، قصاص حکم قرآنی است و از حقوق شخصی افراد است و مطالبه آن از سوی اولیای دم است بنابراین قوه قضائیه نمی تواند در این زمینه از اجرای حکم جلوگیری کند اما دستگاه قضائی سعی می کند تا حد امکان در ارتباط با این موارد در راستای صلح و سازش اقدام کند .

وی تاکید کرد : حاضر به اعدام مجرمان مربوط به مواد مخدر نیستیم اما آنچه مسلم است اینان افرادی هستند که هزاران نفر را مبتلا می کنند و باعث ایجاد فساد در جامعه می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ارتباط با پرونده زهرا بنی یعقوب گفت : متهمان این پرونده 3 نفر هستند و پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است.

جمشیدی همچنین در ارتباط با سیاست دستگاه قضائی در راستای کاهش جمعیت کیفری گفت : لوایح مجازاتهای جایگزین حبس ، قضازدایی ، و نحوه اجرای محکومیت های مالی مربوط به دیون مالی در صورت تصویب در مجلس ، از جمله بهترین راهکارها برای کاهش مجازات زندان است.