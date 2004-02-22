ايثار محبت مي آفريند و باعث وفاق و همدلي است

به گزارش خبرنگار" مهر" رييس سازمان تبليغات با قرائت آياتي از قران كريم در باره ايثار و شهادت و بيان اين نكته كه ايثار در دو معني منفي و مثبت به كار مي رودگفت: كساني كه از خدا روي برمي گردانند و دنيا را مقدم مي دارند و ديدشان نسبت به آخرت محدود است همان ايثارگران منفي هستند و اما ايثار در معناي مثبت آن مقدم داشتن آخرت به دنيا است ، اما در معناي راهب و تارك دنيا بودن نيست چرا كه به حكم" دنيا مزرعه آخرت است" بنابراين ايثار گر معرفت يافته است كه نبايد به دنبال امر فاني باشد بلكه بايد وجهه باقي را بيابد ، اين ايثارگر آخرت را نه به خاطر آخرت كه به خاطر صاحب آخرت مي خواهد او اگر از ارزش دنيوي مي گذرد جوياي مفام عنديت است.

وي با بيان اين نكته كه مفهوم قدسي ايثار با مفهوم خدا مداري همراه است گفت : ايثارگر نوع دوست است و نوع دوستي او جزو لاينفك و جدا نشدني خدا دوستي است . خدا پاسخ ايثار گر را عنايت مي كند و آنجا كه مكاتب بزرگ دنيا تعريفي براي فداكاري نمي توانند ارائه دهند ايثار گر فداكاري و ايثار را معنا دار مي كند .

حجت الاسلام خاموشي با بيان اين مطلب كه عمده مشكل جهان امروز اضطراب و عدم امنيت خاطر است گفت : ايثارگران متوكل علي الله هستند نه متكي بر دنيا و خرسند به حيات زود گذر دنيا نيستند بلكه به آنچه كه خدا عطا مي كند دل خوش هستند. در اهميت ايثار همين بس كه بايد به امهات فضائل اخلاقي و شخصي مجهز بود و بهترين فضيلت هم زهد و تقوي است . زهد زماني حاصل مي شود كه انسان به اصل قناعت آراسته باشد و بداند بزرگترين آفت زهد حب دنيا است و قناعت به نوبه خود عزت نفس مي آورد .

لازم به ذكر است قبل از سخنراني دكتر خاموشي ، سردار عليرضا افشار رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس به تبين جايگاه ايثار و شهادت در جامعه پرداخت ، وي با تقسيم بندي ايران به سه دوره 8 ساله ( دفاع مقدس ، دوران سازندگي و دوران توسعه سياسي ) علل پيشرفتها و نا كارآ مديها را در اين دوران براساس جايگاه فرهنگ ايثار و شهادت بررسي كرد.