اقتصاد آذربایجان شرقی مزیتهای سنتی خود را حفظ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، داود بهبودی،‌ عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز و مجری این پروژه امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس این نظر سنجی، زیربخشهای بخش صنعت نیز به صورت نسبتا کمرنگ در بین بخشهای کلیدی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پروژه یاد شده به منظور شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد آذربایجان شرقی انجام صورت گرفته، اظهار داشت: این طرح پژوهشی تحت عنوان" شناسایی فعالیتهای کلیدی استان آذربایجان شرقی با استفاده از جدول داده – ستاده " توسط پژوهشگران این دانشگاه انجام شده است.

بهبودی همچنین تصریح کرد: نتایج این پژوهش نشانگر آن است که بخشهای عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها و همچنین بخش زراعت و باغداری و ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها به عنوان بخشهای برتر این استان به شمار می روند.

وی خاطرنشان کرد: جدول داده و ستانده منبع آماری بسیار غنی به شمار می آید که حاوی اطلاعات مربوط به نحوه تعامل بین بخشها در فرآیند تولید است.

بهبودی با تاکید بر اهمیت شناسایی بخشهای کلیدی اقتصادی به منظور هدایت سرمایه های دولتی و خصوصی افزود: با توجه به محدودیت های مربوط به منابع تولید به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه در ادبیات اقتصادی امروز و همچنین با توجه به گسترش جهانی شدن و تجارت آزاد که موجب تخصص یافتن هر کشور در تعداد محدودی کالا و خدمات می شود، شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد بسیار مورد توجه است.

وی با اشاره به وجود آمدن عدم تعادلها و نواقص ناشی از برنامه ریزی به صورت ملی در ایران انجام تاکید کرد: در شرایط کنونی، تحقیقات منطقه ای به منظور شناسایی استعدادها و تواناییهای هر منطقه بسیار ضروری به نظر می رسد.

بهبودی بیان داشت: در این طرح پژوهشی برای اولین بار با استفاده از روش کششهای داده - ستانده و روش هزاری به بررسی و شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد استان پرداخته شده است که از این جهت با مطالعات قبلی به طور کامل متمایز است.

وی عنوان کرد: نتایج محاسبات انجام گرفته در این طرح پژوهشی به خوبی نشان می دهد استان آذربایجان شرقی ویژگی های سنتی خود را حفظ کرده و همچنان بخشهای بازرگانی و کشاورزی از نظر شاخص ها، دارای رتبه بهتری هستند همچنین زیربخش های بخش صنعت نیز به صورت نسبتا کمرنگ در بین بخش های کلیدی قرار گرفته اند.

به گفته این پژوهشگر دانشگاه تبریز بر اساس این تحقیق در آذربایجان شرقی بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها از نظر اشتغال و ارزش افزوده دارای رتبه اول و از نظر تولید و درآمد دارای رتبه دوم هستند.

وی در عین حال تصریح کرد: این امر البته با توجه به موقعیت ممتاز شهر تبریز در امر تجارت و نقش آن در ارائه خدمات برتر منطقه ای و فرامنطقه ای قابل توجیه است.

بهبودی با تاکید بر حمایت از حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصادی آذربایجان شرقی عنوان کرد: با توجه به ضعف زیر ساخت در بخشهای مرتبط با صنعت توریسم در استان، لازم است ارگان‌های دولتی مربوطه برنامه حمایتی مشخصی برای جذب سرمایه گذاری و شناسایی مناطق توریستی منطقه تدوین نمایند.