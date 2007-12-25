شورا قصد تقابل با مدیریت اجرایی استان را ندارد / انتظار ما نگاه مثبت به منتخبین مردم است

آرش رضایی روز سه شنبه درگفتگو باخبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: اعضای شورا تمام برنامه خود را بر اساس یک فضای منطقی و منافع مردم پیگیری می کنند نه بر اساس مباحثی که قبلا اتفاق افتاد.

وی افزود: تمامی اعضای شورا به اتفاق مطمئن هستند که مسولین استان از ابتدا علاقه مند به انحلال شورا نبودند بنابراین امیدواریم که از این پس دیدگاه مثبتی نسبت به شورا داشته باشند.

رضایی در خصوص برنامه های آینده اعضای شورا گفت: بهتر است راهکاری برای تبدیل کردن این وضعیت به وضعیت بهتر در نظر گرفته شود و آنچه که گذشت را فراموش کنیم چرا که کرمانشاه در حال حاضر زمانی برای تلف کردن ندارد.

عضو شورای شهر کرمانشاه در خصوص وضعیت آینده شهردار انتصابی استاندار کرمانشاه گفت: ما قصد تقابل و ضدیت با شهردار انتصابی استاندار را نداریم حتی اگر ایشان آن صلاحیت و توانمندی لازم را داشته باشد امکان انتخاب ایشان در سوی شورای شهر جهت تصدی پست شهرداری کرمانشاه وجود دارد.

وی با اشاره به شرایط پیش آمده برای شورای شهر کرمانشاه و اختلاف نظر های گذشته اعضای این شورا گفت: با توجه به وضعیت پیش آمده خوشبختانه هم اکنون در بین اعضای شورا به اتفاق یک همدلی و وفاق خاصی جهت پیشبرد برنامه های شورا بوجود آمده است.

رضایی در خصوص اولویت برنامه های آینده شورای شهر کرمانشاه گفت: مهمترین برنامه ای که شورای شهر کرمانشاه در اولویت کاری خود قرار داده بررسی و تصویب بودجه سال 87 شهرداری کرمانشاه می باشد که سعی خواهد شد تا بهمن ماه امسال این مهم به انجام برسد.

عضو شورای شهر کرمانشاه در ادامه بار دیگر روند بازگشت شورا را کاملا قانونی و بر اساس حکم دستگاه قضایی اعلام کرد و خاطرنشان کرد: اقدام قانونی شورا در زمینه پیگیری پرونده در مراجع قضایی و نهایت بازگشت شورا به هیچ عنوان تقابل بامدیریت استان نیست و طرفین سعی کردند که از پتانسیل ها و ظرفیت های قانونی موجود استفاده کنند.

وی در پایان استقلال دستگاه قضایی را مایع مباهات نظام عنوان کرد و از این دستگاه در خصوص بی طرفی و اعلام رای صادره تقدیم و تشکر نمود.