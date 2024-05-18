یکشنبه های الگونمایی؛ این هفته «ایران جوان بمان»

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبههای الگونمایی محفلی برای روایت الگوهای موفق حلقههای میانی و گروههای فعال مردمی در موضوعات و عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی است.
این بار نوزدهمین نشست یکشنبههای الگونمایی پویش ملی مثبت ۳ با موضوع ایران جوان بمان (جمعیت) در اسلامشهر برگزار میشود.
حجت الاسلام مسعود هاوش برای معرفی الگوی نمایش «پویش ملی کتابخوانی مثبت ۳» از اسلامشهر مهمان این برنامه است.
این برنامه یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰:۰۰ برگزار خواهد شد.
علاقه مندان میتوان این برنامه را از طریق لینک مجازی: https://www.skyroom.online/ch/saman2/setadekhatam تماشا کنند.
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