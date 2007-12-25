دانشگاه استنفورد با نام کامل " دانشگاه لیلند استنفورد جونیور" دانشگاه خصوصی است که 60 کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو و 32 کیلومتری سن حوزه در شهر استنفورد، ایالت کالیفرنیا، ایالات متحده واقع شده است. این دانشگاه یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین دانشگاه های جهان است که در رتبه بندی های علمی همواره در رده ها بالا قرار دارد .

دپارتمان مطالعات دینی دانشگاه استنفورد ارائه کننده چشم اندازهای متنوعی درباره دین، تاریخ، ادبیات، تفکر و آداب سنتهای دینی خاص است. این دپارتمان دربرگیرنده استاتید ثابت است که کارشناس مطالعات مسیحیت، اسلام، یهودیت و بودیسم بوده و هر ساله در چندین مقطع تحصیلی از دانشجویان ثبت نام می کند .

برنامه مطالعات دینی در دانشگاه استنفورد ارتباط نزدیکی با چندین برنامه دیگر در این دانشگاه دارد که در آن میان می توان به دپارتمان فلسفه، مرکز مطالعات بودیسم استنفورد، مرکز مطالعات یهودی، برنامه مطالعات اسلامی، برنامه مطالعات قرون وسطایی، برنامه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و ابتکار عمل فرهنگ و ادیان آسیایی اشاره کرد.

این دپارتمان علاوه بر برنامه درسی منظم و عادی چندین برنامه سالانه آکادمیک چون همایش مطالعه دین، سخنرانی هارون رولند درباره مطالعات یهودی، سخنرانی ایوانز ونتز درباره فلسفه آسیایی، دین و اخلاق، انجمن فارغ التحصیلان هاوارد گارفیلد و سخنرانی اساتید درباره مطالعات اسلامی تحت پوشش خود قرار داده است.

دپارتمان مطالعات دینی دانشگاه استنفورد در سال 1973 توسط ویلیام کلبش به عنوان نخستین رئیس این دپارتمان تأسیس شد.

دانشگاه استنفورد در مقطع دکترا در سه رشته مطالعات یهودی، تفکر و آداب دینی مدرن غربی و مطالعات یهودی فعالیت می کند و مطالعات اسلامی نیز رشته تازه در مقطع دکترای این دانشگاه محسوب می شود.

رشته مطالعات اسلامی در مقطع دکترا به تفکر دینی، فکری، تاریخ اجتماعی جوامع اسلامی می پردازد. به رغم آن که دانشجویانی که در رشته های زیرمجموعه مطالعات اسلامی تحصیل کرده می توانند در مقطع دکترا نیز تحصیلات خود را ادامه دهند اما این برنامه برای دانشجویانی می تواند مناسب تر باشد که دامنه علائق آنها به خاستگاه اسلام، حدیث، قرآن، قوانین اسلامی، شیعه شناسی، تاریخ دینی ایران، آسیای میانه و هندوستان نزدیک است، چرا که اساتید این رشته در این زمینه ها تخصص ویژه ای دارند.

از دانشجویان رشته مطالعات اسلامی این دانشگاه انتظار می رود در زبانهای اسلامی ( عربی، فارسی، ترکی و اردو) مهارت کسب کرده و مهارتهای مورد نیاز دپارتمان خود را در فراگیری این زبانها مورد توجه قرار دهند.

هدف از تدریس این برنامه آمده کردن دانشجویان برای کارکردن با منابع اولیه و توجه به روش شناسی تحقیق در مطالعات دینی در رشته های مربوطه است.

دانشجویان رشته مطالعات اسلامی برای تکمیل آموزش خود با دپارتمانهایی چون تاریخ، تاریخ هنر، ادبیات تطبیقی و مردم شناسی ارتباط برقرار کنند.