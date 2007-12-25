بهره برداری از مرکز آموزشی توانبخشی ناشنوایان خوی

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، این مرکز در 100 متر مربع زیر بنا با صرف 300 میلیون ریال اعتبار ساخته شده است و تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارد.

تربیت شنیداری کودکان، گفتاری درمانی کودکان کم شنوا و مشاوره رایگان برای خانواده های کودکان ناشنوا از مهمترین اهداف راه اندازی این مرکز است.

محمدلو فرماندار خوی در مراسم بهره برداری از این مرکز با تاکید بر ضرورت تکریم افراد معلول جامعه برای رفع مشکلات ناشنوایان قول مساعد داد.

مدیر کانون ناشنوایان خوی نیز در این مراسم تعداد ناشنوایان عضو این کانون را 200 نفر اعلام کرد و بیکاری را مهمترین مشکل آنان بر شمرد.