به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز بررسی دو فوریت طرح اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامین کسری منابع مالی طرح های تامین آب و تسریع در اجرا طرح های آب کشور را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس با 129 رای موافق، 49 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 217 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت نکردند و مجلس برای فوریت این طرح وارد رای گیری شد که نهایتا نمایندگان با 123 رای موافق، 49 رای مخالف، 12 رای ممتنع از 217 نماینده حاضر با فوریت این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، به دولت اجزاه داده می شود مبلغ 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت و پس از فروش درآمدهای حاصله را به حساب در آمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و تا سقف ریالی مبلغ فوق برای تامین کسری اعتبارمورد نیاز وزاتخانه های نیرو وجهاد کشاورزی برای شروع و تکمیل سدها و شبکه های آبیاری و تامین آب کشاورزی و شرب و تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی و تجهیز مزارع و تاسیسات آبرسانی شهری و روستایی و فاضلاب شهرها و توسعه زیر ساخت های کشور اختصاص دهد.

طراحان در مورد دلایل این طرح با قید دو فوریت تاکید کرده اند با عنایت به اهمیت طرح های تامین آب کشاورزی و شرب و نیز به منظور تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی و تاسیسات آبرسانی شهری و روستایی و فاضلاب شهرها در توسعه زیر ساخت های کشور وهمچنین برای شروع و تکمیل سدهای آبرسانی که بخشی از آن مرزی است این طرح تهیه شده است.

طراحان همچنین به درخواست های مرکرر مردم در اقصی نقاط کشور در این زمینه اشاره و درخواست کردند که با برداشت دو میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای تسریع در اجرا طرح های فوق الذکر موافقت کردند.