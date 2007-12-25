تشکیل کارگروه ویژه رفع مشکلات میدان مشترک نفت و گاز سلمان؛ گزارش اختصاصی مهر

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی درخواست وزارت نفت در خصوص طرح توسعه میدان مشترک نفت و گاز سلمان به روش بیع متقابل را به استناد بند "ه" ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات" را مورد بررسی قرار داد.

بر این اساس، کارگروهی مرکب از وزرای نفت، صنایع و معادن و معاونین "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" رئیس جمهوری تشکیل و راه حلهای حقوقی برای رفع مشکل را مورد بررسی قرار دهند و مواردی را که الزاما باید در شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی طرح و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

نامه وزارت نفت

این درحالی است که وزارت نفت در هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری طی نامه ای به برقعی، معاون رئیس جمهوری خواستار اصلاح مصوبه 24 اسفندماه سال 78 شورای اقتصاد مبنی بر طرح توسعه میدان مشترک نفت و گاز سلمان شده بود.

در این نامه آمده است: طرح توسعه میدان مزبور طی ابلاغیه مصوبه فوق الذکر در قالب قرارداد بیع متقابل به شرکت پتروایران واگذار شده است. هدف از اجرای این طرح دستیابی به افزایش تولید 50 هزاربشکه در روز نفت خام، 500میلیون فوت مکعب گاز طبیعی و نیز 6هزار بشکه در روز مایعات گازی مازاد بر تولید کنونی از طریق اجرای طرحهای توسعه بود.

طبق مصوبه فوق الذکر هزینه های سرمایه گذاری معادل 981 میلیون دلار و مجموع بازپرداخت با احتساب 200میلیون دلار حق الزحمه، ریسک و پاداش پیمانکار و 35/111 میلیون دلار بهره های بانکی معادل 35/1292 مییون دلار مورد تائید قرار گرفته بود.

پس از انجام بخشی از عملیات مربوط به توسعه میدان مزبور و دستیابی به هدف افزایش تولید روزانه حدود 50 هزار بشکه در روز، پیمانکار طرح جهت اتمام کار و عملیات مربوط به دستیابی به اهداف تولید گاز طبیعی و مایعات گازی، درخواست افزایش سقف اعتبارات سرمایه ای (CAPEX) به میزان 213 میلیون دلار را مطرح نمود.

پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر مشورتی کمیته مدیریت مشترک طرح (JMC)، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران افزایش سقف اعتبارات سرمایه ای طرح توسعه میدان مشترک نفت و گاز سلمان به میزان یک میلیارد و163 مییون دلار را مصوب کرد.

افزایش هزینه های طرح بخشی به دلیل افزایش شرح کار و بخش دیگری ناشی از افزایش قیمتهای جهانی بشرح زیر بود. بر این اساس پیمانکار موظف شد که کلیه تعهدات مربوط به طرح توسعه میدان مزبور را اجرا و کلیه هزینه های اضافی انجام شده در چارچوب همین سقف قرار گیرد.

در این نامه اقدامات اضافه بر شرح کار قبلی مشخص شده؛ به نحوی که احداث خط لوله صادرات گاز از سکوی فرآورش گاز KPP به جزیره سیری و از سیری به سکوی مبارک، احداث ایستگاه تقویت فشار نفت و گاز در سیری با توان تقریبی 10 مگاوات برای انتقال حدود 540 فوت مکعب گاز طبیعی در روز، جمع آوری گازهای همراه تاسیسات موجود، بازحفاری دو حلقه چاه نفتی، احداث سکوی چند راهه برای اتصال خطوط لوله جدید، افزایش وزن سکوی فلزی فرآورش گاز طبیعی از 2 هزارتن به حدود 6 هزارتن، تغییر کلاس خط لوله سکوها، احداث و اصلاح چند راهه برای اتصال خط لوله گاز در سکوی موجود گاز A ، افزایش وزن سکوهای چاههای گازی، تبدیل یک حلقه چاه تعمیری به بازحفاری، اصلاح و توسعه سکوهای موجود چاههای نفت در دستور کار قرار گیرد.

این درحالی است که تاسیسات دریافت و فرآورش گاز فاز 2و3 پارس جنوبی و گاز میدان سلمان در بندرعسلویه، خط لوله انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه، بازحفاری دو چاه نفتی 16 و 18 و یک حلقه از چاههای تزریق آب از جمله اقدامات حذف شده نسبت به شرح کار قبلی است.

به گزارش مهر، بر این اساس مابه التفاوت کارهای اضافی و کسر کار حدود 51 میلیون دلار اسیت و هزینه طرح از 850 به 901 میلیون دلار افزایش می یابد. از سوی دیگر، میزان افزایش هزینه های طرح به دلیل افزایش قیمتهای جهانی نیز معادل 262 میلیون برآورد گردیده است.

جزئیات نامه سال 78 نجفی

این درحالی است که محمدعلی نجفی، معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه سابق در دولت هشتم در سال 78 طی نامه ای به وزارت نفت اعلام کرده بود که در اجرای جزء 3 بند "ل" تبصره 29 قانون بودجه سال 78 کل کشور معادل 981 میلیون دلار شامل 850 میلیون دلار بعنوان اصل مبلغ سرمایه گذاری، 101 میلیون دلار مالیات، بیمه و هزینه های گمرکی، و 30 میلیون دلار کالا و قطعات یدکی با استفاده از تسهیلات به روش بیع متقابل سرمایه گذاری انجام گیرد.

همچنین معادل یک میلیارد و 292 میلیون و 350 هزار دلار شامل 981 میلیون دلار آورده پیمانکار، 35/111 میلیون دلار سود بانکی براساس لایبور بعلاوه 75/0 درصد و 200 میلیون دلار حق الزحمه، ریسک و پاداش پیمانکار در مدت 9 سال از محل 60 درصد عایدات نفت خام اضافی و 100 درصد میعانات گازی طرح مذکور بازپرداخت شود.

گفتنی است، پرویز داووی معاون اول رئیس جمهوری مصوبه شورای عالی برنامه ریزی و اقتصادی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه رفع مشکلات حقوقی طرح توسعه میدان مشترک نفت و گاز سلمان را به وزارت نفت ابلاغ کرد.