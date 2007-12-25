ابداع تکنیک نوین تصویربرداری سلولی با هدف توقف پیشرفت سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان در آلمان موفق شدند در قالب این تکنیک نوین تصاویر سه بعدی از بافتهای انسانی به دست آورند که به گفته آنها سرنخهای جدیدی برای متوقف کردن تومورهای سرطانی ارایه می کند.

بر اساس گزارش روزنامه هندوستان تایمز، این تکنیک نوین در حالی ارایه شده است که مشاهده پروتئینها در محیطهای طبیعی و همچنین فعل و انفعالات درون سلولی مرتبط با آنها یکی از اهداف طولانی مدت دانشمندان بوده است.

دانشمندان آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی اروپا در آلمان با استفاده از تکنیک میکروسکوپی پیشرفته موسوم به توموگرافی الکترونی برای نخستین بار در جهان موفق به مشاهده پروتئین های مسوول تماس های بین سلولی شدند.

نتایج و جزئیات دستاورد جدید این دانشمندان در شماره اخیر نشریه نیچر منتشر شده است.