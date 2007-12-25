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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۳۵

گردهمایی هیئات مذهبی کرج برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج گفت: گردهمایی توجیهی هیئات مذهبی و مسئولان حسینیه ها و گردهمایی روحانیون پیش از فرارسیدن محرم در کرج برگزار می شود.

حجت الاسلام علی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این دو همایش با هدف آگاه سازی مسئولان هیئتها از نحوه برگزاری مراسم عزاداری و آشنا کردن آنها با مشکلات و مسائلی هیئات مذهبی و تکایا در سالهای گذشته همچنین رفع نواقص این هیئات و توجیه روحانیون و مبلغان برگزار می شود.

وی افزود: در گردهمایی هیئات مذهبی، برگزار کنندگان به توجیه مسئولان هیئات در برگزاری مراسم ها بدون ایجاد مزاحمت برای شهروندان و جلوگیری از ورود مسائل خرافی به عزاداریها و تبیین اهداف واقعی عاشورا می پردازند.

همایش هیئات مذهبی شمال کرج عصر روز سیزدهم دی ماه با سخنرانی جانشین مدیرکل سازمان تبلیغات استان تهران و مداحی کلامی زنجانی در مسجد امام جعفر صادق واقع در سه راه گوهردشت، کوی کارمندان شمالی برگزار می شود.

در این همایش قرآن ، رحل و بنر بین هیئات مذهبی توزیع خواهد شد.

کد مطلب 610964

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