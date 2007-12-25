نخستین همایش ستاد بازی های پارالمپیک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضاقراخانلو، رئیس کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی، رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی، محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک و دیگر دست اندرکاران ورزش معلولین در این همایش که صبح امروز در سالن همایش های آکادمی ملی المپیک برگزار شد، حضور داشتند. نخستین همایش ستاد بازی های پارالمپیک با هدف آشنایی مسئولان و سرپرستان تیم های جانبازان و معلولین با رقابت های پارالمپیک پکن در سال 2008 بود.

در ابتدای این نشست ، قراخانلو ابراز امیدواری کرد کیفیت گرایی مانع توسعه ورزش معلولان نشود. ضمن اینکه برپایی این همایش را فرصتی برای آشنا شدن مسئولان و سرپرستان با فضای این رقابت ها عنوان کرد.

کارگری رئیس ستاد پارالمپیک پکن هم به تفصیل در خصوص اهداف ستاد پارالمپیک تا زمان برگزاری این رقابت ها صحبت کرد و تاکید کرد تیم اعزامی ایران به این رقابت ها، نتیجه ای به مراتب بهتر از پارالمپیک آتن کسب خواهد کرد.

در ادامه این جلسه سرپرستان رشته های ورزشی در خصوص فعالیت های خود به مسئولان کمیته ملی پارالمپیک گزارش دادند.