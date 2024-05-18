قهرمانی دور از دسترس نیست/ شاکله تیم تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات ملی پوشان فوتسال زیر نظر فروزان سلیمانی از در مرکز ملی فوتبال آغاز شده است. اردوهای آماده سازی تیم ملی فوتسال بانوان به منظور حضوری پرقدرت در مسابقات فوتسال داخل سالن المپیک که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد، تشکیل میشود.
فرزانه توسلی دروازهبان تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان درباره شرایط تیم ملی برای حضور در جام ملتهای آسیا، گفت: ما اولین اردوی تیم ملی را در سال جدید داشتیم، قبل از آن تمرینات بدنسازی تقریبا از اردیبهشت از سر گرفته شد. لازم است ما این اردوها را داشته باشیم و چه بهتر که بیشتر و مداوم باشد چون فرصتی برای مسابقات داخل سالن نداریم.
گلر تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان با بیان اینکه امیدوارم فدراسیون فوتبال همانند سالهای گذشته که حامی بود باز هم به حمایت خود ادامه دهد، گفت: این تیم پتانسیل قهرمانی را دارد. در دورههای قبل ثابت کرد که میتواند قهرمان شود. امسال کارمان سخت است و امیدوارم که همه از فدراسیون فوتبال گرفته تا رسانهها حامی باشند تا این تیم دوباره روی سکوی قهرمانی قرار بگیرد.
دروازهبان تیم ملی فوتسال بانوان افزود: قهرمانی دور از دسترس نیست اما شاکله تیم خیلی تغییر کرده است. ما بازیکنان جوان را در کنار بازیکنان با تجربه داریم که این بازیکنان جوان برای رسیدن به آمادگی نیاز به بازیهای تدارکاتی دارند و اردوهای مستمر باید برگزار شود. اگر همه کمک کنند رفتن روی سکوی قهرمانی دور از دسترس نیست.
توسلی ادامه داد: امسال مسابقات داخل سالن، مقدماتی جام جهانی و پس از آن جام ملتهای آسیا را داریم. من همین جا از تمامی باشگاهها میخواهم که مثل همیشه حمایت کنند چون نصف آمادگی این بازیکنان در داخل باشگاهها رقم میخورد. در کنار آن فدراسیون فوتبال نگاه ویژه داشته باشد چون ما ۶-۷ سال از میادین دور بودیم و آخرین قهرمانی ما در سال ۲۰۱۸ بوده است. این تیم که جوان شده نیاز به بازیهای دوستانه دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که فکر میکنی تیم ملی بتواند راهی جام جهانی شود، اظهار داشت: ما که دو دوره قهرمان آسیا شدیم هدفمان حضور در جام جهانی است. خوشبختانه جام جهانی به فوتسال به جام جهانی اضافه شد و نگاهها ره در دنیا به این رشته تغییر داد. سرمایهگذاری بیشتری از این پس در فوتسال خواهد شد و ما که ۲ دوره قهرمان شدهایم حیف است در جام جهانی نباشیم. همه از این تیم انتطار دارند ما هم تلاش میکنیم به این هدف دست پیدا کنیم.
نظر شما