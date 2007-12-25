دبیر دومین مسابقه سراسری داستان دفاع مقدس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دومین دوره از مسابقه سراسری داستان دفاع مقدس (جایزه ادبی یوسف)، معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس پس از برگزاری اولین دوره از مسابقه سراسری داستان کوتاه دفاع مقدس، در بهمن ماه سال جاری دومین دوره آن را برگزار می‌کند.

حسین فتاحی متولد 1336 در شهرستان یزد است و مدرک کارشناسى در رشته حسابدارى دارد. وى که در سه حوزه تألیف، ترجمه و بازنویسى آثار کلاسیک فعال است، در زمینه ادبیات پایدارى نیز آثارى چون «آتش در خرمن» و «پسران جزیره» را برای نوجوانان تألیف کرده است.

«عشق سال‌هاى جنگ» رمان دیگر اوست که از سوى انتشارات قدیانى منتشر شده و تاکنون شش بار تجدید چاپ شده است. از دیگر آثار وی مى‌توان «مدرسه انقلاب»، «کودک و توفان» و «امیر کوچولوى هشتم» و در حوزه بازنویسى «قصه‌هاى شاهنامه» و «سمک عیار» را نام برد.

در این جایزه به نفر اول 10 عدد سکه تمام بهار آزادی، نفر دوم 7 عدد سکه تمام بهار آزادی، نفر سوم 5 عدد سکه تمام بهار آزادی و به هر یک از برگزیدگان چهارم تا بیستم نیز یک عدد سکه تمام بهار آزادی اهدا می‌شود. «جایزه ادبی یوسف» با مشارکت انجمن قلم ایران،‌ معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می شود.

همچنین معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در نظر دارد داستان‌های منتخب از مجموعه آثار ارسالی به دومین دوره از مسابقه سراسری داستان دفاع مقدس را در قالب کتابی منتشر کند.