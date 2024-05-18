استقبال از خادمان رضوی در امامزاده سید الحسین و سید علی نهبندان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام دهه کرامت خادمان حرم مطهر رضوی در میان خیل عظیمی از مردم در امامزاده سیدالحسین (ع) و امامزاده سید علی (ع) نهبندان حضور یافتند.

مردم و زائران خونگرم این امامزاده‌ها برای رسیدن کاروان عاشقان رضوی لحظه شماری کردند و خادمان حرم امام رضا (ع) نیز با دسته‌های گل و بسته‌های متبرک به استقبال خادمان حرم امام رئوف رفتند و شمیم خوش بارگاه ملکوتی ثامن‌الحجج آن را عطرآگین کرد.

کاروان خادمان حرم حضرت امام رضا (ع) با گرداندن پرچم سبز گنبد طلای هشتمین خورشید آسمان معرفت، زائرین را به زیارت معنوی و عاشقانه امام مهربانی‌ها بردند و ارادتمندان اهل بیت (ع) بوسه‌های عشق و وفاداری و ارادت به خاندان عصمت و طهارت بر این پرچم سبز زده و به آن امام سلام کردند.

حضور خادمان امام رئوف شور و اشتیاق وصف ناپذیری در بین زائران ایجاد کرد و اشک شوق و توسل در چشمان حاضران حلقه زده بود و زمزمه‌های تمسک به امام رضا (ع) در نجواهای عاشقانه به گوش می‌رسید.

در این مراسم معنوی که امام جمعه نهبندان و بخشدار سرداران نیز حضور داشتند بسته‌های متبرک رضوی بین زائران توزیع شد.

گفتنی است پیش از نیز خادمان حرم رضوی در روستاهای توتسک و سهل آباد شهرستان نهبندان حضور یافته و شرایط زیارت از راه دور نیز برای آنها به وجود آوردند.