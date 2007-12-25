رسانه ها اخلاق مطبوعاتی را در انتخابات رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی صبح سه شنبه در نشستی خبری با رسانه های گروهی مازندران در ساری افزود: ایران اسلامی در همه برهه های انتخابات موفق بوده است.

وی خاطرنشان کرد: رسانه ها ضمن رعایت اخلاق انتخاباتی باید حضور پرشورتر مردم را برای حماسه حضور اسفند امسال فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه مردم باید افراد اصلح، مقتدر و دلسوز را انتخاب کنند، یادآور شد: رسانه ها فضائل ناشناخته نامزدها را ترویج ندهند.

طبرسی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات باعث اقتدار بیش از پیش ملت ایران در سطح جهانی خواهد شد، یادآور شد: ملت بزرگ ایران بار دیگر با حضور آگاهانه، پرشور و مقتدرانه مشت محکمی را بر دهان یاوه گویان و مستکبران خواهند زد.

وی در بحش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار اخیر علما و طلاب استانهای اصفهان، قم و مشهد با رهبر معظم انقلاب در نامه ای خواستار دیدار علما و طلاب استانهای شمالی و برخی مسئولان استان برای بیان مشکلات و تنگناهای موجود با آنها شد.