به گزارش خبرگزاری مهر، این مانورکه از ساعت 18 دیروز با فرمان مهندس حاجی بیگی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران آغاز شد و یک ساعت به طول انجامید دارای ویژگی هایی از جمله سرعت عمل ، واکنش سریع نیروهای عمل کننده ، بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات جدید آتش نشانی و بکارگیری شیوه‌های نوین فرماندهی و نجات در ارتفاع به هنگام بروز حوادث در تاریکی شب و اماکن عمومی با بهره‌گیری از تجربیات آتش نشانان با سابقه و انتقال آن به نیروهای جوان بود.

به محض آغاز مانورشعله های آتش از 5 نقطه از پشت بام‌های بیمارستان به آسمان زبانه می‌کشید که همین عامل باعث جلب توجه رانندگان خودروهای عبوری از اتوبان‌های اطراف شد بطوری که تقریباً در مسیرهای شمال به جنوب چمران و شرق به غرب اتوبان حکیم سبب کندی حرکت خودروها شده بود.

در ابتدا یک دستگاه خودروی نردبان‌دار 52 متری و یک خودروی حریق در مقابل درب ورودی بیمارستان متوقف شد و نیروهای آن به سرعت به داخل بیمارستان رفته و در طبقات اقدام به لوله‌کشی کردند. در این هنگام نردبان خودرو نیز برای انتقال نیروهای آتش نشانی به سمت پشت بام ساختمان 11 طبقه بیمارستان هدایت شد.

گروهی از نیروهای آتش نشانی با پاشیدن آب از چند نقطه بر روی پشت بام و در فضای بیرونی بین 2 ساختمان قدرت اطفای حریق‌ها را به نمایش گذاشتند.

همزمان فرماندهان آتش نشانی با تقسیم نیروهای امداد و نجات در تمامی بخشهای ساختمان بیمارستان به 4 طریق به نجات محبوس شدگان پرداختند.

گروهی از امدادگران نیز با استفاده از کانال نجات افراد حادثه دیده را از پشت بام اصلی ساختمان به پایین انتقال دادند. یک گروه با عملیات راپل و گروه دیگر نیز از طریق نردبان 52 متری مصدومان را به محل امن منتقل کردند.

نجات مصدومان با استفاده از سبد نجات و تشک نجات از دیگر اقداماتی بود که امدادگران آتش نشانی با انجام آن تعدادی از محبوس شدگان را از پشت بام و طبقات نجات دهند.

یکی از صحنه‌های جالب در این مانور که برای اولین بار انجام می‌شد حضور چشمگیر آتش نشانان داوطلب زن بود. در این عملیات 19 آتش نشان زن به کمک نیروهای آتش نشانی آمده و امدادرسانی مصدومان را بر عهده گرفتند.

معاون عملیات منطقه 4 آتش نشانی که مسئولیت این مانور را بر عهده داشت هدف از اجرای این مانور را وحدت فرماندهی و بررسی توان بالفعل سازمان آتش نشانی ، اطلاع از میزان همکاری نیروهای زیربط ، شناخت و تعامل بین نیروهای امدادی و مسدولین و تبادل اطلاعات ، آشنایی با آتش سوزی در ارتفاع و همچنین انتقال تجهیزات به طبقات و نحوه اطفاء و انتقال مصدومین و محبوسان به محل امن با امکانات و لوازم موجود اعلام کرد.

تقی رضوانی افزود :در این مانور برای اولین بار آتش نشانان داوطلب زن حضور داشته و پا به پای نیروهای حرفه‌ای آتش نشانی و همچنین کارکنان بیمارستان به عملیات پرداختند.

وی در مورد چگونگی برگزاری این مانور اظهارکرد: نیروهای عملیاتی در چند بخش اقدام به عملیات کردند که شامل اطفای حریق ، تخلیه بیماران و مجروحان فرضی از بخش‌های مختلف و طبقات فوقانی بود.آتش نشانان با استفاده از دستگاه‌های مکش و با توجه به دود غلیظ ناشی از حریق در نقاط مختلف بیمارستان اقدام به تخلیه دود کردند تا عملیات نجات محبوس شدگان به خوبی انجام شود.

رضوانی اضافه کرد :در این مانوربیش از 90 نفر از پرسنل آتش نشانی با استفاده از 12 دستگاه انواع خودروی آتش نشانی از جمله خودروهای پیشرو ، پسرو ، دستگاه‌های تنفسی و خودروهای ویژه نجات شرکت داشتند.

شایان ذکر است برای اولین بار در مانورهای آتش نشانی به علت عدم مزاحمت برای بیماران و رعایت سکوت در محوطه بیمارستان آژیر خودروهای آتش نشانی به صدا در نیامد. البته در خارج از محوطه اصلی بیمارستان فقط چند مورد از سوی خودروها و آمبولانس‌ها صدای آژیر شنیده شد که آن هم با نزدیک شدن به صحنه مانور به سرعت قطع شد.