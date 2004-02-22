براي خروج عراق از بحران بايد قدرت هرچه سريعتر به عراقيها واگذار شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري كويت،"حسني مبارك" رئيس جمهوري مصرامروز در ديدار با "يون يانگ كوان وزير امور خارجه كره جنوبي " درباره مواضع مصردر قبال مساله عراق گفت: براي اينكه عراق بتواند ازبحران كنوني خارج شود لازم است هرچه سريعترحاكميت به عراقيها واگذار شود.

احمد ماهر وزيرامورخارجه مصرپس ازديدار مبارك با وزير امورخارجه كره جنوبي در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: وزير خارجه كره جنوبي درديداربا رئيس جمهورمصر گفته است هدف اين كشور ازاعزام نيروبه عراق كمك به مردم عراق است نه ورود به درگيريها وعمليات نظامي .

يانگ كوان تاكيد كرد : ما به عراقيها براي احداث مراكز پزشكي، بيمارستانها، موسسات آموزشي، مدارس كمك خواهيم كرد .