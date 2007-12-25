مشکل تردد در گمرک بازرگان برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، توحید آذربد ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به توافقات به عمل آمده بین مسئولان گمرگی دو کشور افزود: کلیه اتوبوس‌های مسافربری ایرانی می تواند بر اساس این توافقات برای تردد در خاک این کشور در قالب شرکت‌های مسافربری ترکیه اقدام کنند.

وی اتمام قرارداد شرکتهای مسافربری ایرانی با کشور ترکیه را از دلایل بروز این مشکل دانست وگفت: با ملاقاتهای متعدد و هماهنگی‌های به عمل آمده به ‌صورت موقت مشکل حل شده و هم اکنون اتوبوس‌های مسافربری کشورمان آزادانه از طریق گمرگ بازرگان تردد می‌کنند.

آذربد با بیان اینکه در حال حاضر در این زمینه مشکلی نداریم افزود: رفع مشکل تردد اتوبوس‌های مسافربری ایرانی در خاک ترکیه نیازمند عقد قرارداد همکاری بین شرکتهای ایرانی و ترکیه است.

گمرک بازرگان و گوربلاغ مرز زمینی بین ایران و ترکیه است که ترانزیت زایران ایرانی عتبات سوریه از طریق آن انجام می‌گیرد با توجه به اتمام مدت قرارداد تردد مسافربرهای ایرانی، گمرگ گوربلاغ ترکیه از تردد اتوبوسهای ایرانی به خاک خود ممانعت می‌کرد.