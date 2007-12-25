مشکل وصول نشدن بدهی‌ شهرداری شیراز از جانب استانداری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صغری بابایی مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان فارس با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر، از پیگیری استاندار و رئیس سازمان بازرسی برای پرداخت بدهیهای نیم درصدی شهرداری شیراز به انجمن کتابخانه های عمومی قدردانی کرده است.

وی در این نمابر، "دستورات مستمر استاندار، معاونین و مدیران کل مرتبط در مجموعه استانداری و نیز رئیس سازمان بازرسی استان مبنی بر پیگیری و تحقیق موضوع (بدهیهای نیم درصدی شهرداری به کتابخانه ها)" را نشانه این تلاش ذکر کرده و "عدم دریافت نتیجه" را به "مراجع پاسخگو" مرتبط دانسته است.

بابایی همچنین با اشاره به اظهارات معین معاون فرهنگی شهرداری شیراز - که در جلسه مورخه 3 آذر ماه سال جاری به همراه غیاثی مدیرکل امور انجمن های نهاد، معینی معاون مالی و اداری ارشاد فارس و زارع کارشناس سازمان بازرسی این استان موضوع بدهیهای شهرداری شیراز به کتابخانه های عمومی را مورد بررسی قرار داده - آورده است: نماینده شهرداری (معاون فرهنگی شهرداری) پاسخ نهایی را مبنی بر اجرای قانون نیم درصد در سال 86 و سالهای بعد به انتقال موضوع به شهردار شیراز و اعلام نظر وی منوط کرده است.

به گزارش مهر، مدیر امور کتابخانه های عمومی استان فارس چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر، از بدهکاری 2 میلیاردی شهرداری شیراز به انجمن کتابخانه های عمومی خبر داده بود.

براساس قانون مصوب سال 82 مجلس شورای اسلامی، شهرداریهای کشور موظف اند نیم درصد از کل درآمدهایشان را برای هزینه شدن در کتابخانه های عمومی به حساب انجمن کتابخانه های عمومی همان شهر واریز کنند که بسیاری از شهرداریهای کشور تاکنون این کار را به طور کامل انجام نداده اند.