30 پروژه آموزشی در مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی صبح سه شنبه در جمع اعضای هیئت مدیره مجمع خیران مدرسه ساز این استان اظهار داشت: رفع تنگناهای دستگاه تعلیم و تربیت در بخش فضاهای آموزشی، نیازمند مشارکت فعال خیران نیک اندیش است.

وی از راه اندازی مجمع خیران مدرسه ساز در تمامی شهرهای مازندران خبر داد و افزود: با توجه به محدودیت منابع اعتباری دولت، تنها مشارکت مردم و خیران می تواند مشکلات آموزش و پرورش را رفع کند.

فیاضی خاطرنشان کرد: انجمن اولیا و مربیان مازندران در سال تحصیلی گذشته، 30 میلیارد ریال به آموزش و پرورش کمک مالی کرده اند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت اجرایی پروژه های عمرانی در شرایط جغرافیایی این استان که تنها چهار ماه از طول سال مساعد است، عنوان کرد: از اردیبهشت سال آینده، پروژه های مدرسه سازی شش کلاسه در مازندران آغاز و تا پایان شهریور ماه 87 تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

وی با اشاره به مشکل کمبود زمین در مازندران خواستار مشارکت بیشتر خیران در این زمینه شد و بیان داشت: امسال دو میلیارد و 900 میلیون تومان صرف خرید تجهیزات مدارس نو بنیاد مازندران شده است.

فیاضی عنوان کرد: از این پس، مدارس احداثی با تجهیزات کلاسی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و پروژه ها با ضمانت یکساله تحویل آموزش و پرورش داده می شود.

در این نشست پیرامون تغییر کاربری، برگزاری جشنواره خیران مدرسه ساز شهرستان قبل از برپایی جشنواره خیران مدرسه ساز استان، کمک آموزش و پرورش در طراحی فضا، دقت در نگهداری تاسیسات، استفاده از ظرفیت خوب خیران مدرسه ساز، همایش بانوان خیر، تعهدات تحقق نیافته، چاپ کتاب جلوه های عشق برای خیران مدرسه ساز، اجرای طرح روزی به یاد دیروز، برگزاری جشنواره خیران مازندرانی خارج از استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای آن تصمیم گیری شد.