استعفاي موسوي لاري شايعه است

به گزارش خبرگزاري مهر، گرامي رييس اداره خبر روابط عمومي وزارت كشور با بيان اينكه هدف كساني كه در ايام برگزاري انتخابات و شمارش آراء چنين شايعه ايي را توليد و منتشر مي سازند آزمودن جامعه براي ادامه فعاليت ها و منويات سياسي آينده شان است گفت: مشخص است كه طرح كنندگان چنين شايعه هايي در جامعه به دنبال چه هستند ، آنان حتي با درج واژه شايعه در روزنامه هاي خود خبر آن را در متن صفحه سياسي درج مي كنند تا به اين وسيله گستره بيشتري به شايعات بي اساس بدهند از اين رو ضرورتي براي پاسخگويي بيش از اين به آنان وجود ندارد.