1500 هیئت مذهبی آذربایجان غربی دارای شورای امر به معروف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، صابر طبقی ظهر امروز در تشریح برنامه های گرامیداشت هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر در آذربایجان غربی، برگزاری مانور سراسری تذکر لسانی در سطح استان همزمان با استانهای کشور را از عمده برنامه های این هفته اعلام کرد.

دبیر ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی نیز در این نشست اظهار داشت: توزیع بروشور در زمینه مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، توزیع کتب آموزشی، برگزاری همایش های آموزشی، مسابقات کتابخوانی، برگزاری همایش های عفاف و حجاب و همایش ادیان توحیدی از ویژه برنامه های هفته امر به معروف و نهی از منکر در استان است.

سردار حسن کرمی افزود: در مرکز بیشتر شهرستانها، ستادهای احیاء امر به معروف و نهی از منکر فعال شده است که در برخی از این شهرستانها، همایش شوراهای امر به معروف و نهی از منکر برگزار می شود.

وی در ادامه این جلسه، آموزش امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی استان را مورد تاکید قرار داد و ادامه داد: بخش عظیمی از مردم جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با دستگاه های اجرایی هستند که نهادینه کردن این فریضه در ادارات کمک شایانی به ترویج این فریضه می کند.

حجت الاسلام سید علی موسوی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز با اعلام اینکه پیام مهم عاشورا و محرم امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: هیئت های مذهبی در رساندن این پیام و اجرا کردن آن نقش اساسی بر عهده دارند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی نیز در این جلسه به تشریح فعالیتهای این مرکز در زمینه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و بیان داشت: در نیمه اول امسال، بیش از پنج هزار و 855 دقیقه برنامه رادیویی و سه هزار و 140 دقیقه برنامه تلویزیونی در این زمینه تهیه و پخش شده است.

محسن شکرنیا افزود:صدا و سیما برای ترویج این فریضه بخصوص در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

هفته اول ماه محرم به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است.