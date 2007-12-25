سرانه ورزشی آذربایجان شرقی به 64 سانتی متر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جواد شهلایی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: شهر تبریز تنها با 18 سانتی متر مربع و آذربایجان شرقی نیز با 22 سانتی متر مربع سرانه فضای ورزشی از فقیرترین استانهای کشور در این زمینه به شمار می روند.

وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای پروژه های در دست اجرا، ‌وضعیت سرانه ورزشی در استان به حد قابل قبولی ارتقا یابد.

شهلایی با تاکید بر توجه ویژه سازمان تربیت بدنی نسبت به توسعه زیرساختهای ورزشی بیان داشت: به منظور افزایش فضاهای ورزشی و شکوفایی ورزش آذربایجان شرقی، طی سالهای 84 تا سال 1386 تعداد پروژه های عمرانی استان، 88 درصد نسبت به گذشته افزایش یافته است.

وی همچنین ادامه داد: تعداد میدان فوتبال تا سال 1384 در استان 114 مورد بوده که در طول دو سال به 120 زمین فوتبال افزایش یافته است.

شهلایی همچنین یادآور شد: تعداد سالن ورزشی چند منظوره از 114 سالن به 171 سالن ورزشی سرپوشیده چند منظوره افزایش یافته است.

وی در ادامه در خصوص افزایش متراژ فضاهای ورزشی استان بیان داشت: در حالیکه تا سال 1384 اماکن ورزشی موجود سرپوشیده استان 98 هزار و 167 متر مربع بوده، این میزان در دو سال گذشته با 90 درصد افزایش به 186 هزار و 640 متر مربع رسیده است.

شهلایی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه های سرپوشیده و روباز ورزشی در آذربایجان شرقی 284 درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه، سرانه ورزشی در استانها باید به رقم یک متر افزایش یابد.

شهلایی بیان داشت: با شرایط موجود، برای رسیدن به رقم پیش بینی شده در برنامه چهارم به ساخت 36 سانتی متر مربع اماکن ورزشی در آذربایجان شرقی نیاز است.