به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در نهاد ریاست جمهوری چنین آمده است: در حالی که مردم مسلمان و مظلوم فلسطین از محدودیت های متعددی ظرف 60 سال اخیر رنج می برند، هم اکنون محاصره مضاعفی بر آنان در غزه حاکم شده که معیشت آنان در حداقل امکان را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.

حملات ددمنشانه و بی امان صهیوینست های جری و گستاخ که با چراغ سبز ارمغان آناپولیس، شهادت عده ای مبارزین و جان بر کفان فلسطین را موجب شده است در حالی صورت می گیرد که ناظران باصطلاح طلح طلب و حامی حقوق بشر در سطح جهان همچون اعده ای مزدور و سازشکار بر آب شدن شمع وجود مبارزان در باریکه مقاومت غزه مهر سکوت بر لب و شقاوت بر دل زده و اشغالگران را دراین هدف شوم یاری می کنند.

هم اکنون فصل جدیدی از مقاومت در برابر اشغالگری شکل گرفته است و با اندوه فراوان باید به مخالفان این اسطوره های پایداری عده ای دنیا طلب و ساده لوح را نیز افود که چگونه با اندک و عده ای دروغین دل به آمال دنیوی دوخته آبروی خود در جهان را ریخته و بار سنگین گناه در محضر حق را اندوخته تر می کنند.

اگر چه انتظار از جهان سراسر ظلم و بیداد برای رسیدن به داد مردم فلسطین به ویژه در غزه که از نبود مایحتاج اولیه زندگی همچون غذال، پوشاک و بهداشت رنج بی حد می برند بی هوده است ولی باید امیدوار بود که آزادگان پهنه گیتی در هر عصر تنها با همدردی با این فراموش شدگان مظلوم امید را به پیکره مقاومت بدمند و همین امید است که شالوده حیات اشغالگری را پس از 60 سال از استقرار همچنان متزلزل و بی ثبات کرده است.

همچنین بر مردم مسلمان ایران و سایر نقاط جهان فرض است که ازتمام امکانات مادی و معنوی خود در قبال این اوضاع اسفناک استفاده نمود، به یاری برادران و خواهران خود در فلسطین مظلوم بشتابند.