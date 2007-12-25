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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۴۴

سرمربی مس رفسنجان:

مس رفسنجان دفاعی بازی نمی کند

کرمان - خبرگزاری مهر: اکبر زبر دست گفت: تیم صنعت مس در مقابل حریفان دفاعی بازی نمی کند بلکه از برتری خود در مقابل آنان دفاع می کند.

زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: اینکه گفته می شود تیم مس رفسنجان با حالت دفاعی بازی می کند یک اشتباه است زیرا در بیشتر بازیها، گل اول را تیم مس به ثمر رسانده است.

زبردست کنترل بازی را یک سیستم تاکتیکی دانست و گفت: طبیعی است که دفاع از برتری در زمین بازی و گل زنی بزرگترین هدف هر تیم باشد که صنعت مس رفسنجان این کار را به خوبی انجام می دهد.

وی خاطرنشان کرد: با اینکه تیم صنعت مس رفسنجان در صدر جدول آزادگان در گروه خود قرار گرفته است، اما بازیکنان این تیم هنوز به آمادگی لازم دست نیافته اند.

زبردست یادآور شد: کادر فنی صنعت مس رفسنجان از پتانسیل و توانایی بالایی برخوردار هستند و در صورت بروز آن با کسب امتیازات لازم جزء مدعیان اصلی ورود به لیگ برتر در سال آینده خواهیم بود.
 
سرمربی مس رفسنجان گفت: بازیکنان از انگیزه لازم برای پیروزی در دیدارها برخوردار هستند و به راحتی نتیجه دلخواه را در جریان بازی مسابقات کسب می کنند.

کد مطلب 611016

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