طرح اسرائيل براي اسكان 150 هزار يهودي كرد در مرزهاي ايران و سوريه با عراق

به گزارش خبرگزاري مهر مركز اطلاع رساني فلسطين امروز اعلام كرد : اسرائيل تمام تلاش خود را مي كند تا حضور خود را از طريق خريد زمين و اسكان يهوديان عراقي در عراق تثبيت كند .

اين مركزدر ادامه افزود : اسرائيل بيش از 200 كيلو متر از اراضي زمينهاي منطقه اي را كه از مرزهاي سوريه با شمال عراق آغاز شده و به مرزهاي اين كشور با ايران در شرق ختم مي شود را خريداري كرده است . اين منطقه از شهر هاي تل عفر و موصل مي گذرد .

بر طبق گزارش اين مركز اسرائيل تلاش مي كند 150 هزار نفر از يهوديان كرد را در اين مناطق اسكان داده و به اين ترتيب بر ايران و سوريه نفوذ كند .

اين درحالي است كه منابع فلسطيني اعلام كردند به اطلاعاتي دست يافته اند مبني بر اينكه اسرائيل تلاش مي كند بر يك گذرگاه مهم در شمال عراق كه از راه تاريخي موصل تا مرزهاي سوريه مي گذرد كنترل كامل داشته باشد .

بر طبق اين گزارش وضع اقتصادي نامناسب موجب شد ساكنان تل عفر كه اكثرا تركمن بودند زمينهاي خود را به دست نشاندگان محلي اسرائيل بفروشند . اين منابع ادامه مي دهند كه نيروهاي آمريكايي به محض پيروزي در عراق سلطه خود را در اين منطقه تثبيت كرده و آن را به يك پايگاه نظامي با 17 هزار سرباز تبديل كردند .

بر طبق گزارش اين منابع يكي از اهداف اسرائيل از حضور در شمال عراق تسلط بر خط لوله كركوك " يمورتاليك" كه نفت شمال عراق را به تركيه مي برد و در حال حاضر به دليل حملات متعدد از كار افتاده است . اين خط از منطقه تل عفر مي گذرد اسرائيل مي خواهد از طريق تسلط بر اين خط آن را براي هميشه از كار بياندازد و بدينوسيله عراق به خط لوله موصل حيفا نياز پيدا كند، اين خط لوله كه نفت عراق را به حيفا در فلسطين اشغالي مي برد از زمان اشغال فلسطين متوقف شد .

بر طبق بررسي مشترك اسرائيل و آمريكا اين خط لوله براي احياي دوباره به 3 ميليارد دلار نياز دارد . از سوي ديگر اين اقدام اسرائيل در اسكان 150 هزار يهودي كرد در اين منطقه موجب افزايش مرزهاي كردستان را تا مسافت 50 كيلومتر جنوب دهوك خواهد شد و بدين ترتيب نقشه كردستان را تا حدود موصل ادامه مي دهد و بدين ترتيب اسرائيل از طريق تسلط بر كردستان مي تواند بر اختلافات بين ايران و سوريه و عراق تسلط لازم را داشته باشد و از طريق ايجاد تفرقه بين سه كشور سيطره خود را بر خاورميانه افزايش دهد.