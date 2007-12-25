ابلاغ بخشنامه های جدید روابط عمومی ها را پویاتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدجواد کولیوند ظهر امروز در گردهمایی مدیران روابط عمومی های ادارات شهرستان کرج اظهار داشت: هریک از مدیران روابط عمومی های کشور باید اهمیت جایگاه و نقش حساس و ویژه این حوزه را در ادارات خود درک کنند و سابقه طولانی مدتشان را دلیلی مبنی بر روزمره شدن عملکرد خود ندانند.

وی افزود: مدیران روابط عمومی ها می توانند با ایجاد خلاقیت در عملکردشان نشانه های افسردگی، خستگی و روزمرگی را در ادارات از بین ببرند و برای رسیدن به این هدف از توان و استعدادهای بالقوه پرسنل دیگر بخش ها استفاده کنند.

این مسئول نقش روابط عمومی ها را با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش اطلاع رسانی در اذهان عموم مردم حساس دانست و خاطرنشان کرد: تمامی روابط عمومی ها باید با توجه به میزان عملکرد خود و نیاز جامعه به صورت هفتگی، ماهیانه و فصلی به اطلاع رسانی میان شهروندان بپردازند و گزارش کارشان را به فرمانداری ارسال کنند تا در پایان سال بهترین های روابط عمومی ها در سطح شهرستان معرفی شوند.

کولیوند هفته ولایت، دهه فجر، برگزاری انتخابات مجلس هشتم و برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان از جمله رویدادهای مهم کشور در ماه های اخیر دانست و از روابط عمومی ها خواست تا با برنامه ریزی صحیح و به صورت منسجم به برگزاری هرچه باشکوه تر این ایام بپردازند.

وی ابلاغ بخشنامه ها و دستور العمل های شورای هماهنگی روابط عمومی ها را راهکاری برای خروج یکنواختی فعالیت این بخش ها و پویا کردن عملکرد آنان دانست و ادامه داد: برای رسیدن به جایگاه واقعی این بخش در ادارات باید تمام مدیران تلاش کنند و فرمانداری نیز از آنان حمایت خواهد کرد.