نظر نهایی شورای نگهبان برای شمارش رایانه ای آرا این هفته اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ملکان قبل از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل دارالقرآن کریم شهر زنجان افزود: ثبت نام، بررسی صلاحیت و تجمیع آرا به صورت رایانه ای مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته است و فقط بحث شمارش مورد توافق با شورای نگهبان نیست که قرار است آخرین تغییرات نرم افزار با آنان ارائه شود تا شمارش آرا نیز به صورت رایانه انجام بگیرد.

وی با عنوان این که کار ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس هشتم ‬ از 15 دی ماه‌ جاری با تشکیل هیئتهای اجرایی آغاز خواهد شد، متذکر شد: 700 هزار نفر کارهای اجرایی هشتمین دوره انتخابات مجلس و میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری را برعهده خواهند داشت.

ملکان افزود: در انتخابات 24 اسفندماه 207 حوزه‌ انتخابیه در نقاط مختلف کشور فعالیت خواهند کرد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت کشور یادآورشد: از هشتم دی ماه جاری، نیز هیئتهای اجرایی برای برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری تشکیل می‌شوند.

ملکان ارائه آموزشهای لازم به‌اعضای هیئتهای اجرایی، استقرار میزهای مربوط به انتخابات در وزارت کشور مستقر و همچنین تهیه نرم افزار های لازم جهت برگزاری انتخابات رایانه را از اقدامات مهم این دور از انتخابات مجلس عنوان کرد و افزود: رایانه‌ای شدن ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم را از ویژگی‌های خاص این دوره است که با تلاش های صورت گرفته این امر در انتخابات مجلس شکل جدی به خود می گیرد.