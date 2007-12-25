هیئت شنای تهران و نفت و گاز آغاجاری به لیگ برتر صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ضربدری برای تعیین فینالیست های مسابقات واترپلو دسته یک باشگاه های کشور( زیر گروه لیگ برتر واترپلو) صبح امروز با برگزاری دو مسابقه در استخر ماشین سازی اراک برگزار شد و تیم های هیئت شنای تهران و نفت و گاز آغاجاری جواز حضور در هیجدهمین دوره لیگ برتر واترپلو را به دست آوردند.



صبح امروز در نخستین بازی تیم هیئت شنای تهران با نتیجه 15 بر 5 از سد تیم هیئت شنای لرستان گذشت و در دومین مسابقه نفت و گاز آغاجاری در یک بازی نزدیک و فشرده 8 بر 6 تیم کیاتل تهران را شکست داد.



به این ترتیب دو تیم هیئت شنای تهران و نفت و گاز آغاجاری با برتری مقابل حریفان خود و راهیابی به فینال مسابقات واترپلو دسته اول باشگاه های کشور، سال آینده در لیگ برتر حضور خواهند داشت.



مسابقه رده بندی از ساعت 15 امروز بین دو تیم هیئت شنای لرستان و کیاتل تهران برگزار خواهد شد و پس از آن از ساعت 16 دو تیم هیئت شنای تهران و نفت و گاز آغاجاری در فینال به مصاف هم خواهند رفت.



این رقابت ها از صبح یکشنبه 2 دی ماه در اراک آغاز شده است .

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