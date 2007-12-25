دولت نهم وامدار هیچ جریان و گروهی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نوذری ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان زنجان اظهار داشت: حرکت در مسیری که له یا علیه فرد یا گروهی باشد، پذیرفتنی نیست و منافع ملی در دستور کار و مدنظر دولت و مجریان خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات با عوام ‌فریبی و شگردهای روشن و واضحی که همه مردم نیز به خوبی با آن آشنا هستند مواجه هستیم، نقش روابط عمومی‌ها بیشتر جلوه‌ گر می‌شود.

استاندار زنجان نسبت به‌ تلاش‌های مذبوحانه ‌ای که برای کمرنگ کردن انتخابات هشتم انجام می‌شود، هشدار داد و بیان داشت: در آستانه انتخابات مجلس هشتم نیز عده‌ ای با انتقاد از عملکرد دولت و جریان ‌سازی‌های مختلف در پی عوام‌ فریبی و مصالح فردی و گروهی خود هستند.

نوذری عنوان کرد: مردم خود باعث آرامش و سرمایه‌ امنیت در جامعه هستند و سلامت و آرامش این انتخابات را تامین خواهند کرد.

وی متذکر شد: روابط عمومی‌ها با اطلاع رسانی جامع، می‌توانند در برقراری ارتباط با ارگان‌ها و سازمان‌ها، این مسئولیت خطیر را انجام دهند.

استاندار زنجان گفت: فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که دولت نهم انجام داده است، بر اساس ایده‌هایی بوده که مطرح کرده و بر اساس محورهای تعریف شده و خدمات مطرح شده به جامعه و مردم، این ایده‌ ها را عرضه داشته است.

نوذری افزود: عدالت محوری، مردم محوری و خدمت به مردم برای پیشرفت و تعالی جامعه از جمله شعارهای دولت نهم بوده که با تلاش و برنامه‌ ریزی‌های متعدد انجام پذیرفت.

وی گفت: دیدگاه دولت نهم در رابطه با توزیع ثروت چه در سطح کلان و چه در سطح منطقه‌ای متوازن بوده است.